Немцы привезли в Россию «горячий» Audi RS 5 Sportback

Четырехдверный Audi RS 5 Sportback приводится в движение 450-сильным V6 объемом 2,9 л, чей максимальный крутящий момент достигает 600 Нм. Вкупе с TFSI трудится восьмискоростной «автомат» tiptronic, получивший спортивные настройки, и фирменная система полного привода quattro с межосевым дифференциалом.

Высокопроизводительный движок разгоняет автомобиль с нуля до первой сотни за 3,9 с. А максимальная скорость ограничена на отметке 280 км/ч.

В списке стандартного оснащения RS 5 Sportback числится подвеска RS plus, динамическое рулевое управление и модифицированная выпускная система. Кроме того, авто комплектуется спортивными креслами и рулевым колесом во скошенной нижней частью.

Стоит добавить, что RS 5 Sportback, впервые представленный широкой публике полтора года назад на автосалоне в Нью-Йорке, для российских покупателей оценили в 7 770 000 рублей.