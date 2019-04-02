5 ошибок при регулировке руля, которые совершают почти все водители

ОПАСНАЯ БЛИЗОСТЬ

По той же причине не следует пододвигать рулевое колесо слишком близко — риски получить «на ровном месте» травму вследствие сработавшей при столкновении подушки безопасности довольно высоки. Кроме того, из-за отсутствия пространства могут возникнуть трудности при активном маневрировании. Скажем, если понадобиться резко уйти в сторону, то сделать это не получится: придется часто перехватывать «баранку», теряя драгоценные секунды.

МЕЖДУ НАМИ ПРОПАСТЬ

Встречаются водители, привыкшие располагаться от рулевого колеса, напротив, слишком далеко. Им не грозит травмирование подушкой безопасности, да и работать «баранкой» они могут весьма свободно. Здесь проблема в другом: затекают руки. Чтобы было комфортно даже в дальних путешествиях они должны быть согнуты в локте (по углом примерно в 120 градусов), а в условиях огромных расстояний добиться этого, как понимаете, невозможно.

… Наконец, напомним два лайфхака, которые помогут подстроить рулевое правильно и быстро. Первый — вытяните руку и при чуть согнутом локте и прижатой к креслу спине положите запястье на обод руля на отметке «12 часов». Второй — перекрестите руки и возьмитесь за «баранку» в местах 2 и 10 часов — запястья должны быть на уровне плеч, а руки — полностью выпрямлены. Все получилось? Можно трогаться!