5 ошибок при регулировке руля, которые совершают почти все водители

Мало соблюдать ПДД, время от времени поглядывать в зеркала и чутко следить за состоянием своего железного коня: на безопасность дорожного движения, помимо прочего, влияет и посадка водителя — не только настройки кресла, но и положение рулевого колеса. Как правильно отрегулировать «баранку», чтобы было и практично, и удобно, напомнит портал «АвтоВзгляд».
Немногие водители уделяют должное внимание регулировке рулевого колеса. Настроят «баранку» кое-как — лишь бы в руке более-менее удобно лежала — да начинают движение. А ведь некорректное положение штурвала может сыграть с безответственным автомобилистом очень злую шутку… Самые распространенные ошибки шоферов — в материале портала «АвтоВзгляд».
ВПЕРЕД ПАРОВОЗА
Последите за тем, как водитель, впервые оказавшийся за рулем того или иного автомобиля, «подгоняет» под себя настройки. Здравая последовательность действий практически ни у кого не наблюдается — вроде, шофер настраивает кресло, тут он уже «вертит» зеркала, хватается за «баранку», потом снова кресло… Начинать всегда нужно с сиденья — садимся удобно, ориентируемся по педалям. И только после этого преступаем к регулировке штурвала.
НИЖЕ ПЛИНТУСА
Многие предпочитают размещать рулевое колесо чуть ли не на своих коленках — и особенно этим грешат начинающие водители, цепляющиеся от страха за «баранку» мертвой хваткой. Так делать не нужно по двум причинам: во-первых, в таком положении штурвал перекрывает верхнюю часть приборной панели (можете не увидеть что-то важное), а во-вторых — «бублик» трется о ляжки, не только доставляя шоферу дискомфорт, но и мешая поворачивать.
ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ НЕБА
Некоторые водители бросаются в другую крайность — «задирают» рулевое колесо слишком высоко, что тоже неправильно. Помните: едва ли не в каждом автомобиле есть подушка безопасности, «зашитая» как раз таки в корпусе ступицы руля. Если «баранка» находится чересчур высоко, то в момент ДТП «эирбег» выстреливает водителю в лицо или в область шеи, а не в грудную клетку, как положено.
По той же причине не следует пододвигать рулевое колесо слишком близко — риски получить «на ровном месте» травму вследствие сработавшей при столкновении подушки безопасности довольно высоки. Кроме того, из-за отсутствия пространства могут возникнуть трудности при активном маневрировании. Скажем, если понадобиться резко уйти в сторону, то сделать это не получится: придется часто перехватывать «баранку», теряя драгоценные секунды.
МЕЖДУ НАМИ ПРОПАСТЬ
Встречаются водители, привыкшие располагаться от рулевого колеса, напротив, слишком далеко. Им не грозит травмирование подушкой безопасности, да и работать «баранкой» они могут весьма свободно. Здесь проблема в другом: затекают руки. Чтобы было комфортно даже в дальних путешествиях они должны быть согнуты в локте (по углом примерно в 120 градусов), а в условиях огромных расстояний добиться этого, как понимаете, невозможно.
… Наконец, напомним два лайфхака, которые помогут подстроить рулевое правильно и быстро. Первый — вытяните руку и при чуть согнутом локте и прижатой к креслу спине положите запястье на обод руля на отметке «12 часов». Второй — перекрестите руки и возьмитесь за «баранку» в местах 2 и 10 часов — запястья должны быть на уровне плеч, а руки — полностью выпрямлены. Все получилось? Можно трогаться!