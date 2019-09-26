Немцы представили новый Audi RS Q3 в двух типах кузова

О том, что перед вами новые Audi RS Q3 и RS Q3 Sportback, а не базовые кроссоверы, скажут решетка радиатора, выполненная в черном глянцевом цвете без грамма хрома, с ячеистой структурой и передний бампер с массивными воздухозаборниками. Кроме того, «зажигалки» из Ингольштадта получили расширенные колесные арки и пару широких патрубков доработанной выхлопной системы.

Отдельно стоит отметить, что купеобразный Audi RS Q3 Sportback ниже своего собрата на 45 мм (высота кузова — 1557 мм). Также дизайнеры немного опустили его подоконную линию, благодаря чему авто стал выглядеть приземистее и шире.

Сердце обеих полноприводных новинок — 400-сильный модернизированный TFSI с крутящим моментом в 480 Нм объемом 2,5 л, потерявший в весе 26 кг. по сравнению с предшественником. Пятицилиндровый мотор разогняет авто до первой сотни за 4,5 с. Максимальна скорость ограничена 250 км/ч. За доплату «максималку» можно поднять до 280 км/ч.