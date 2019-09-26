Немцы представили новый Audi RS Q3 в двух типах кузова

Немцы официально представили «горячий» Audi RS Q3 нового поколения в двух модификациях: в продуктовой линейке премиального бренда рядом с кроссовером в стандартном кузове встал еще и его брат — модель в версии Sportback с купеобразным силуэтом. Когда же новинки прикатят на российский рынок?
О том, что перед вами новые Audi RS Q3 и RS Q3 Sportback, а не базовые кроссоверы, скажут решетка радиатора, выполненная в черном глянцевом цвете без грамма хрома, с ячеистой структурой и передний бампер с массивными воздухозаборниками. Кроме того, «зажигалки» из Ингольштадта получили расширенные колесные арки и пару широких патрубков доработанной выхлопной системы.
Отдельно стоит отметить, что купеобразный Audi RS Q3 Sportback ниже своего собрата на 45 мм (высота кузова — 1557 мм). Также дизайнеры немного опустили его подоконную линию, благодаря чему авто стал выглядеть приземистее и шире.
Сердце обеих полноприводных новинок — 400-сильный модернизированный TFSI с крутящим моментом в 480 Нм объемом 2,5 л, потерявший в весе 26 кг. по сравнению с предшественником. Пятицилиндровый мотор разогняет авто до первой сотни за 4,5 с. Максимальна скорость ограничена 250 км/ч. За доплату «максималку» можно поднять до 280 км/ч.
Кроссоверы оснащены спортивной заниженной на 10 мм подвеской и новой тормозной системой. Опционально можно укомплектовать автомобили керамическими тормозами. Впервые RS Q3 получил 21-дюймовые колесные диски с разным исполнением обода, но, правда, такие колеса — тоже за отдельные деньги.
К европейским дилерам RS-«паркетники» доедут к концу года. Можно предположить, что чуть позже автомобили появятся и в российских шоу-румах. Но в том, что они украсят продуктовую линейку и у нас — сомнений нет: авто уже анонсированы на официальном сайте.
Прайс на Audi RS Q3 начнутся от 63 500 евро (в рублях по актуальному курсу — чуть меньше 4 500 000 рублей), а RS Q3 Sportback оценят в 65 000 евро (почти 4 600 000 рублей).