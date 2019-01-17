«Волга», которую мы потеряли

Фото carakoom.com
ГАЗ-24, легендарная «Волга», была несбыточной мечтой миллионов советских граждан и самым желанным приобретением в стране Советов. Но автомобиль, о котором грезили, мог стать в сотни раз лучше, если бы система пропустила хоть малую часть тех конструкторских решений, что были предложены инженерами. О самых интересных наработках советских конструкторов — в материале портала «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

История, которая начиналась 60 лет назад, обещала быть куда более яркой, чем ей суждено было стать. «Двадцать четвертая» должна была выйти с конвейера настоящим, серьезным конкурентом Mercedes и на равных бороться с немецким грандом на мировых рынках. «Волгу» строили, исходя из этих требований, но неповоротливая советская бюрократическая машина не просто «подрезала крылья» разработчикам. Перемены, произошедшее с ГАЗ-24, оказались сродни убийству нерожденного еще проекта. Судите сами.

Моторы

Изначально для машины была разработана целая линейка двигателей, в которую входил не только ставший единственным доступным младший и самый дохлый 2,4-литровый четырехцилиндровый мотор, но и трехлитровый V6, который был полностью готов к производству, и даже V8 от ГАЗ-23. Более того, предполагался даже дизельный двигатель! Но все эти перспективы канули в Лету, оставшись на бумаге, да в гаражах КГБ в лице редких «догонялок», которые после окончания срока службы принудительно отправлялись под пресс.

Единственный автомобиль с V6 так и остался предсерийным экземпляром, покрывающимся пылью в музее, а мощные «Волги» с V8 — скорее миф, чем реальность. Автомобиль с мотором ЗМЗ-2424 объемом 5,53 л и мощностью 195 л. с. «служил Стране», но до простого автолюбителя не существовал. Если обычную «Волгу» из-под чиновника еще был шанс приобрести, то быстрый вариант так и остался легендой: существует всего несколько машин, которые сегодня стоят в коллекциях, да и то из последних перестроечных серий. Можно по пальцам пересчитать людей, не имеющих отношения к ГОНу, которые удостоились чести просто увидеть такую машину.

Фото car.info

Полный привод

«Волга» с полным приводом существовала и это не шутка! В 1973 году по заказу партийных боссов была выпущена небольшая партия таких машин. Всего пять штук. Кроссовер, как это бы назвали сегодня, был построен на базе узлов и агрегатов от… УАЗа! Понятное дело, у кого еще в Союзе позаимствовать решения! Итак: раздатка от «Козла», усиленные лонжероны, передний мост… Вот с ним были некоторые проблемы: взяли задний, перевернули, оснастили «чулками» от все того же УАЗ-469 и поехали!

Даже страшно представить спрос, которым мог бы пользоваться комфортабельный, просторный и при этом полноприводный седан с высоким дорожным просветом в 1973 году. А ведь получи это направление должное внимание и дальнейшее развитие, мы бы имели русскую Subaru или Audi — не меньше!

Автоматическая коробка передач

И такое было! Комплектовались «автоматами» те самые «догонялки»: три передачи, гидротрасформатор. Аппарат был чрезвычайно надежен, ведь ему приходилось работать в паре с 5,5-литровым 195-сильным бензиновым мотором ЗМЗ-505.10, который выдавал 405 Нм крутящего момента!

Чтобы машины специальных служб не выделялись, их старались сделать визуально похожими на обыкновенные «Волги». Но опытный взгляд всегда находил отличия. Во-первых, спецтранспорт выдавали системы связи, которые располагались на крыше. Во-вторых, две выхлопные трубы, тогда как на гражданском ГАЗ-24 была одна. И в-третьих, дорожный просвет. «Государственная» машина была несколько ближе к асфальту. Но чтобы полностью не спалиться перед обывателем, «догонялку» с автоматической трансмиссией оснащали даже тремя педалями. Мол, ничего уникального, обычная черная «Волга».

Если представить на мгновение, каким потенциалом могла обладать «Волга» с мощным мотором, «автоматом» и колесной формулой 4х4, каким культовым мог стать автомобилем и породить целую плеяду автоклубов, направлений тюнинга и просто поклонников. Можно смело говорить: он был бы жив до сих пор. Американская история — достойная тому подтверждение.

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17 января 2019
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