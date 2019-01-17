«Волга», которую мы потеряли

История, которая начиналась 60 лет назад, обещала быть куда более яркой, чем ей суждено было стать. «Двадцать четвертая» должна была выйти с конвейера настоящим, серьезным конкурентом Mercedes и на равных бороться с немецким грандом на мировых рынках. «Волгу» строили, исходя из этих требований, но неповоротливая советская бюрократическая машина не просто «подрезала крылья» разработчикам. Перемены, произошедшее с ГАЗ-24, оказались сродни убийству нерожденного еще проекта. Судите сами.

Моторы

Изначально для машины была разработана целая линейка двигателей, в которую входил не только ставший единственным доступным младший и самый дохлый 2,4-литровый четырехцилиндровый мотор, но и трехлитровый V6, который был полностью готов к производству, и даже V8 от ГАЗ-23. Более того, предполагался даже дизельный двигатель! Но все эти перспективы канули в Лету, оставшись на бумаге, да в гаражах КГБ в лице редких «догонялок», которые после окончания срока службы принудительно отправлялись под пресс.

Единственный автомобиль с V6 так и остался предсерийным экземпляром, покрывающимся пылью в музее, а мощные «Волги» с V8 — скорее миф, чем реальность. Автомобиль с мотором ЗМЗ-2424 объемом 5,53 л и мощностью 195 л. с. «служил Стране», но до простого автолюбителя не существовал. Если обычную «Волгу» из-под чиновника еще был шанс приобрести, то быстрый вариант так и остался легендой: существует всего несколько машин, которые сегодня стоят в коллекциях, да и то из последних перестроечных серий. Можно по пальцам пересчитать людей, не имеющих отношения к ГОНу, которые удостоились чести просто увидеть такую машину.