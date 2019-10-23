К 2025 году Haval хочет обогнать по продажам Hyundai и KIA

В частности, марка хотела продать в этом году в РФ 15 000 авто, чего сделать уже не успевает.

Правда, по словам руководителей российского представительства марки, это связано с неожиданно высоким спросом на новинку рынка Haval F7, выпуск которого налажен на тульском заводе этого китайского производителя.

Дело в том, что линии сборки были налажены под выпуск более дешевых комплектаций, однако потребитель заказывает исключительно топовые версии. Иначе говоря, конвейер приходится срочно перенастраивать, обеспечивать его соответствующими комплектующими. Отсюда и некоторое отставание от запланированных объемов продаж.

Но если учесть, что всего за восемь последних месяцев Haval стал номером 1 по продажам в России среди всех представленных у нас «поднебесных» марок, хаваловцы по по поводу отставания от плановых цифр не переживают. И более того — выпустив в ноябре на рынок кроссовер-купе Haval F7x, уже в начале будущего года надеются не просто наверстать упущенное, но и поставить рекорды продаж.

Кстати сказать, у себя на родине Haval уже обошел по продажам в сегменте SUV корейские Hyundai и KIA и поэтому уверен, что добьется этого и у нас. Особенно если учесть, что в сопоставимых комплектациях сопоставимых моделей китайские аналоги укомплектованы богаче, а стоят дешевле.