Оштрафуют ли водителя, если он в пробке остановился и заснул

Шансы выспаться в машине, остановившейся посреди полосы в пробке, у водителя минимальные, если, конечно, у него не глубокий младенческий сон, а у автомобиля не безупречная шумоизоляция. Если его не разбудит владелец впереди идущей машины, которую он «догонит», то это сделают те, кто следует сзади. Как водится, желающих от души посигналить, а заодно и обматерить, найдется предостаточно.
Но если предположить, что человек все-таки остановился и захрапел беспробудно, смогут ли его за это наказать сотрудники ГИБДД? Сей вопрос далеко не праздный, потому что Правила дорожного движения включают понятие «Вынужденная остановка», при которой в исключительных случаях допускается безнаказанная парковка автомобиля в запрещенных местах (пункт 1.2 ПДД).
В числе причин, разрешающих это делать, ПДД включают такую формулировку, как «состояние водителя», подразумевающую его физическое недомогание и плохое самочувствие. Недосып, сонливость, усталость и утомление — все это вполне соответствует указанному понятию.
А, следовательно, имеются все основания полагать, что случайно заснувшего в пробке водилу, перекрывшего движение на проезжей части, наказать не могут. Ведь причиной непредвиденного сна стало его физическое состояние, а значит остановку нужно считать вынужденной.
Однако не стоит забывать, что в этом случае водитель обязан включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. Но здесь в ПДД мы находим очередную несостыковку — если водителю стало настолько плохо, что он не в состоянии управлять авто, то вполне возможно, что у него не хватит сил выйти из машины, найти в багажнике «треугольник» и выставить его на нужном расстоянии. Разумеется, спящий человек уж точно этого не сделает.
Как бы там ни было, российские автовладельцы действительно могли бы спокойно спать в своих машинах, припаркованных в любом месте проезжей части, если не пункт 2.7 ПДД. Он гласит, что водителю запрещается управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения. Ведь тем, кто заснул в пробке, несказанно повезло, что это не произошло с ними во время движения на оживленной трассе. И штраф за остановку в неположенном месте в размере 2000 рублей, а Москве и Питере — 3000 (пункт 12.19 КоАП) будет им вполне безобидным уроком, напоминающим, что в таком состоянии садиться за руль опасно для жизни.