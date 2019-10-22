Оштрафуют ли водителя, если он в пробке остановился и заснул

Шансы выспаться в машине, остановившейся посреди полосы в пробке, у водителя минимальные, если, конечно, у него не глубокий младенческий сон, а у автомобиля не безупречная шумоизоляция. Если его не разбудит владелец впереди идущей машины, которую он «догонит», то это сделают те, кто следует сзади. Как водится, желающих от души посигналить, а заодно и обматерить, найдется предостаточно.

Но если предположить, что человек все-таки остановился и захрапел беспробудно, смогут ли его за это наказать сотрудники ГИБДД? Сей вопрос далеко не праздный, потому что Правила дорожного движения включают понятие «Вынужденная остановка», при которой в исключительных случаях допускается безнаказанная парковка автомобиля в запрещенных местах (пункт 1.2 ПДД).

В числе причин, разрешающих это делать, ПДД включают такую формулировку, как «состояние водителя», подразумевающую его физическое недомогание и плохое самочувствие. Недосып, сонливость, усталость и утомление — все это вполне соответствует указанному понятию.