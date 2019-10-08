Haval и другие: в России начали покупать больше китайских автомобилей

Пальму первенства, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), по-прежнему удерживает марка Haval с результатом в 1175 экземпляров и ростом в рекордные 5,5 раза. Напомним, на нашем рынке автостроитель представляет четыре кроссовера: H2, наиболее приглянувшийся россиянам H6, H9 и недавно вставший на конвейер тульского автозавода F7.

На второй строчке прописалась потесненная с первого места Geely. За ее продукцию рублем проголосовало 803 потребителя, увеличив объемы реализации в 2,2 раза. Третьим пунктом идет Chery, отдавшая в руки покупателей 602 машины (+39%).

Четвертое место досталось компании Changan (309 штук, рост в 2,2 раза). И первую пятерку замыкает Lifan (234 автомобиля, −82%), державшийся на первой строчке несколько лет кряду. Далее по убывающей следуют FAW (210 авто, +110%), Dongfeng (DFM, 102 единицы, −23%), Zotye (67 авто, −75%), Brilliance (38 экземпляров, +217%), Foton (11 машин, −58%) и мало кому известный Hawtai (HTM), продавший за последний месяц 2 кроссовера (-85%).

Добавим, что рост продаж автомобилей из КНР отмечается и при подсчете результатов с начала года. Так, за январь-сентябрь было реализовано 26 098 легковых машин из Китая, что на 4,1% больше, чем годом ранее.