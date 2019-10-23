Mitsubishi выкатила новые кроссовер и внедорожник

Одной из концептуальных новинок стал небольшой внедорожник-багги с гибридной силовой установкой под названием Mi-Tech Concept. Кузов «вездехода» без верха, выполненного в корпоративном стиле Dynamic Shield, окрасили в светло-голубой цвет, щедро оснастив хромированными элементами.

Кроме того, художники разместили несколько декоративных деталей медного цвета на решетке радиатора и в салоне.

Прототип получил большие колесные арки с гигантскими расширителями из черного пластика. Дверей нет вовсе, зато присутствуют широкие и довольно высокие пороги. Корму украшают причудливые Т-образные фонари.