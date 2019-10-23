Mitsubishi выкатила новые кроссовер и внедорожник

Одной из концептуальных новинок стал небольшой внедорожник-багги с гибридной силовой установкой под названием Mi-Tech Concept. Кузов «вездехода» без верха, выполненного в корпоративном стиле Dynamic Shield, окрасили в светло-голубой цвет, щедро оснастив хромированными элементами.
Кроме того, художники разместили несколько декоративных деталей медного цвета на решетке радиатора и в салоне.
Прототип получил большие колесные арки с гигантскими расширителями из черного пластика. Дверей нет вовсе, зато присутствуют широкие и довольно высокие пороги. Корму украшают причудливые Т-образные фонари.
В движение автомобиль приводит газотурбинный двигатель-генератор.
Мотор настраивается под различные виды топлива в зависимости от рынка: может ездить на дизеле, керосине или даже спирте. Технические характеристики агрегата разработчики не раскрывают, намекая лишь, что он высокопроизводительный.
В оснащении «проходимца» Mi-Tech имеется длинный список различных электронных ассистентов нового поколения, включая технологию Mi-Pilot для помощи на бездорожье.
Еще одна новинка на стенде японского автостроителя — Mitsubishi Super Height K-Wagon — кей-кар повышенной проходимости нового поколения. «Малыш» создан в фирменном стиле. Концепткар с широкой пятой дверью обещает достаточно свободного пространства для задних пассажиров.
Миниатюрный Super Height K-Wagon, приспособленный не только для городских поездок, тоже богат системами активной безопасности: в комплекс e-Assist входит тот самый Mi-Pilot, система удержания в заданной полосе, а также помощник, предотвращающий столкновение, когда водитель перепутал педали.
На стенде рядом с новинками нашел свое место еще и концепт-кроссовер Mitsubishi Engelberg Tourer, дебютировавший весной. Судя по недавним шпионским снимкам, прототип перерастет в Outlander нового поколения. «Паркетник» 2021 модельного года переедет на новую платформу, разделив ее с Nissan X-Trail.