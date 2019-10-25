Подержанный LADA XRAY и другие кроссоверы, которые выгодно не продать

Но для начала скажем, что по мнению экспертов ресурса «Авито Авто», подержанные машины в возрасте до трех лет подорожали в 2019 году в среднем на 9% — до 878 000 рублей. Хотя тут, как говорится, есть нюансы. В частности, б/у кроссоверы, вопреки ожиданиям и росту спроса на новые экземпляры, поднялись в цене не сильно — примерно на 3%, а вот авто С-класса — аж на 13%. Делайте, как говорится, выводы, выбирая новый автомобиль.

При этом, что любопытно, стоимость ряда бэушных SUV не то, что не выросла, но даже упала! И больше всего, по сравнению с прошлым годом, подешевел на вторичке LADA XRAY — аж на 5%. На втором месте по «убыточности» для продающей стороны — Renault Kaptur, чья цена снизилась на 2%. Не радует своих владельцев и популярнейшая Hyundai Creta, подешевевшая на 1% (как, кстати сказать, и Hyundai Tucson.

А вот продавцам VW Tiguan повезло — «немец» в возрасте до трех лет подорожал на 16%. На втором месте в этом списке Lifan X60, за который, по сравнению с 2018-м годом давали на 12% больше. Третье место в этом списке за Mazda CX-5, прибавившая к стоимости 9%. Остальные популярные у россиян паркетники, такие как Renault Duster, Mitsubishi Outlander, Toyita RAV4, LADA 4x4, Chevrolet Niva поднялись в цене на 5—6 процентов.