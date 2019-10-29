Свежие подробности о новом Mercedes-Benz S-класса

Представительский Mercedes-Benz S-Class свежего поколения, чья премьера ожидается в следующем году, сможет похвастать новой внешностью.
На снимках тестового прототипа, представленных YouTube-каналом walkoARTvideos, прекрасно видны новые радиаторная решетка и матричная головная оптика. Кроме того, автомобиль обзаведется выдвижными наружными ручками, ранее не использованными в серийных авто марки.
Ожидается, что салон украсит виртуальная приборная панель и большой вертикальный дисплей мультимедийного комплекса. Из-за последнего некоторые журналисты даже сравнили новинку с американскими электрокарами Tesla.
Между тем, глава департамента разработок Daimler AG Маркус Шефер недавно сообщил, что компания планирует отказаться от классических двигателей внутреннего сгорания в пользу электромоторов. По крайней мере, сегодня на первый план руководство бренда выводит именно машины на альтернативных источниках энергии.
Но по всей видимости, это касается лишь легковых авто. Для легкой коммерческой техники дизель пока остается оптимальным вариантом.