Свежие подробности о новом Mercedes-Benz S-класса

Представительский Mercedes-Benz S-Class свежего поколения, чья премьера ожидается в следующем году, сможет похвастать новой внешностью.

На снимках тестового прототипа, представленных YouTube-каналом walkoARTvideos, прекрасно видны новые радиаторная решетка и матричная головная оптика. Кроме того, автомобиль обзаведется выдвижными наружными ручками, ранее не использованными в серийных авто марки.

Ожидается, что салон украсит виртуальная приборная панель и большой вертикальный дисплей мультимедийного комплекса. Из-за последнего некоторые журналисты даже сравнили новинку с американскими электрокарами Tesla.