Почему российский авторынок начал стремительно падать вниз

Такая отрицательная динамика в прошедшем месяце практически не оставляет надежд на подъем по итогам года. Да и следующий с надвигающимся увеличением утилизационного сбора обещает лишь стагнацию.
Сейчас трудно сказать, откуда могут прийти изменения к лучшему в ближайшее время, — прокомментировал ситуацию председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.
Ничего утешительного не сказали и ритейлеры.
– Отрицательная динамика минувшего месяца точно не связана с сезонным фактором — октябрь традиционно считается месяцем высоких продаж. То есть падение реализации новых машин связано, главным образом, с низкой покупательской способностью населения и невысокой активностью авторынка в целом, — комментирует ситуацию по просьбе портала «АвтоВзгляд» генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин.
Кроме того, в сентябре дистрибьюторы закрывали третий квартал, поэтому продажи тогда были активнее и забрали на себя часть продаж октября.
Итак, лидером рейтинга по продажам с огромным отрывом по-прежнему остается LADA. Волжский автозавод передал в руки покупателей 30 237 машин, уронив сбыт сразу на 6%. В такой минус АВТОВАЗ в этом году еще не уходил. Не спасли положение даже LADA Granta, XRAY и Largus в особой версии.
Второе место традиционно занимает KIA с результатом в 20 141 (-4%), а третье — Hyundai (0%). На четвертой и пятой позициях расположились Renault (13 670 экземпляров, +12%) и Volkswagen (9253 автомобиля, −7%) соответственно.
В оставшиеся строки ТОП-10 вписались по порядку: Skoda (8903 единицы, +17%), Toyota (7887 авто, −6%), GAZ (6530 штук, +20%), UAZ (3924 машины, −3%) и, как ни странно, премиальный Mercedes-Benz (3787 авто, +15%).