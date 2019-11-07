Почему российский авторынок начал стремительно падать вниз

Такая отрицательная динамика в прошедшем месяце практически не оставляет надежд на подъем по итогам года. Да и следующий с надвигающимся увеличением утилизационного сбора обещает лишь стагнацию.

Сейчас трудно сказать, откуда могут прийти изменения к лучшему в ближайшее время, — прокомментировал ситуацию председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

Ничего утешительного не сказали и ритейлеры.

– Отрицательная динамика минувшего месяца точно не связана с сезонным фактором — октябрь традиционно считается месяцем высоких продаж. То есть падение реализации новых машин связано, главным образом, с низкой покупательской способностью населения и невысокой активностью авторынка в целом, — комментирует ситуацию по просьбе портала «АвтоВзгляд» генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин.

Кроме того, в сентябре дистрибьюторы закрывали третий квартал, поэтому продажи тогда были активнее и забрали на себя часть продаж октября.