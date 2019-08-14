В России могут запретить ездить на «Жигулях»

На днях зампред комитета Госдумы по экономической политике и промышленности г-жа Альфия Когогина разослала в Минтранс и Минпромторг документ, где русским по белому предложила чиновникам разработать «законодательный запрет использования автомототранспортных средств, достигших предельных сроков эксплуатации». Конкретный возраст машин, которые, по мнению зампреда Когогиной, следует отправлять в утиль автоматически, в ее бумаге не указываются.

Тем не менее, кое-какой опыт подобного регулирования автопарка страны у властей уже имеется: в 2020 году вступает в силу запрет на эксплуатацию автобусов старше 10 лет при перевозках детей. Внезапность появления идеи, озвученной депутатом, можно частично объяснить, если вспомнить, что она является женой президента КамАЗа Сергея Когогина.

Последний некоторое время назад сетовал в прессе, что российский рынок грузовиков полной массой 14—40 тонн по итогам текущего года может рухнуть с 66 000 единиц до 58 000. Перспектива для российских автозаводов не радужная. Значит, что надо сделать?

Правильно — заставить страну раскошелиться и покупать у автопроизводителей то, что ей сейчас совсем не нужно. Практически строго по методу, описанному еще О. Генри в его бессмертном «Короли и капуста».