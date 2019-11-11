Чем опасна защита картера авто и для человека, и для машины

Сейчас многие производители ставят на свои машины простые пыльники, которые не могут защитить картер двигателя и коробки передач от повреждений при сильном ударе. Пыльники делают либо из мягкого фетра, либо из тонкого пластика. Понятно, что они защищают моторный отсек лишь от грязи. И то не всегда эффективно. Ведь в них могут быть отверстия, чтобы сервисменам было удобнее менять, скажем, масло двигателя. Вывод один — лучше с защитой, чем без нее. Вот тут и возникает масса вопросов.
Особенности конструкции
Дело в том, что на отдельные модели, даже кроссоверов добротную защиту просто не установить. Одна из причин — особенности конструкции подрамника. Умельцы, конечно, «прикрутят» стальной «лист», например, к пластиковой рамке радиатора. Тем самым обрекая владельца на серьезный ремонт, и вот почему. Стальная защита выдержит сильный удар, но погнется, а это потянет за собой проблемы. Пластиковая рамка треснет или вовсе разлетится на куски, в итоге, оба радиатора упадут вниз, на дорогу. То есть дальше остается только ждать эвакуатор.
Нарушение теплообмена
Еще один риск установки дешевой «самопальной» защиты — возможный перегрев мотора. У подкапотного пространства тоже есть своя аэродинамика. Воздух охлаждает силовой агрегат и коробку передач. Установка защиты, у которой не предусмотрены вентиляционные отверстия, может нарушить теплообмен силового агрегата. Особенно, если двигатель малообъемный и нагруженный. У такого мотора объем масляного картера маленький. Смазка работает на пределе, а если еще, скажем, забит грязью радиатор охлаждения, плюс установлена защита двигателя, это все равно, что мотор работает в русской бане. Сразу он, конечно, не перегреется. Но интервал замены масла надо будет сократить раза в два. Иначе оно потеряет свои свойства, а это приведет к преждевременному износу цилиндро-поршневой группы.
Тонкий просчет
Сейчас неоригинальные защиты картера чаще всего изготавливают из стали и алюминия. Стальная защита наиболее дешевая, но тяжелая. Алюминий легче, но металл мягче. Захотите поставить подобные «щиты» — учтите нюанс. Во-первых, обе «съедают» дорожный просвет на 1—3 мм. А во-вторых, любая защита должна быть просчитана и спроектирована с учетом возможного лобового столкновения. При такой аварии, силовой агрегат машины должен смещаться вниз, а не в салон. Таким образом уменьшается риск получения людьми серьезных травм. «Самопальная» защита может препятствовать этому, что увеличит риск летального исхода в случае серьезного столкновения.
Популярный «композит»
Композитная защита, которую делают из прочных полимеров, наиболее распространена. Ее плюс в том, что при сильном ударе она отпружинит или треснет в точке соприкосновения с препятствием, но не развалится и убережет агрегаты. Не будем забывать, что композит не ржавеет от реагентов, которыми обильно посыпают наши улицы. Поэтому пластик все чаще используют автопроизводители для защиты подкапотного пространства машин. То есть при лобовом ударе деформация кузова будет такой, какой ее просчитали инженеры. А это снизит риск травм или смерти. Такую защиту мы и советуем ставить.