Чем опасна защита картера авто и для человека, и для машины

Сейчас многие производители ставят на свои машины простые пыльники, которые не могут защитить картер двигателя и коробки передач от повреждений при сильном ударе. Пыльники делают либо из мягкого фетра, либо из тонкого пластика. Понятно, что они защищают моторный отсек лишь от грязи. И то не всегда эффективно. Ведь в них могут быть отверстия, чтобы сервисменам было удобнее менять, скажем, масло двигателя. Вывод один — лучше с защитой, чем без нее. Вот тут и возникает масса вопросов.

Особенности конструкции

Дело в том, что на отдельные модели, даже кроссоверов добротную защиту просто не установить. Одна из причин — особенности конструкции подрамника. Умельцы, конечно, «прикрутят» стальной «лист», например, к пластиковой рамке радиатора. Тем самым обрекая владельца на серьезный ремонт, и вот почему. Стальная защита выдержит сильный удар, но погнется, а это потянет за собой проблемы. Пластиковая рамка треснет или вовсе разлетится на куски, в итоге, оба радиатора упадут вниз, на дорогу. То есть дальше остается только ждать эвакуатор.

Нарушение теплообмена

Еще один риск установки дешевой «самопальной» защиты — возможный перегрев мотора. У подкапотного пространства тоже есть своя аэродинамика. Воздух охлаждает силовой агрегат и коробку передач. Установка защиты, у которой не предусмотрены вентиляционные отверстия, может нарушить теплообмен силового агрегата. Особенно, если двигатель малообъемный и нагруженный. У такого мотора объем масляного картера маленький. Смазка работает на пределе, а если еще, скажем, забит грязью радиатор охлаждения, плюс установлена защита двигателя, это все равно, что мотор работает в русской бане. Сразу он, конечно, не перегреется. Но интервал замены масла надо будет сократить раза в два. Иначе оно потеряет свои свойства, а это приведет к преждевременному износу цилиндро-поршневой группы.