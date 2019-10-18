Lexus запатентовал новый товарный знак для очередной модели

Сейчас за океаном продают лишь самую мощную модификацию рамного внедорожника Lexus LX570 с 5,7-литровым бензиновым мотором мощностью 383 л. с. Если принять во внимание этот факт, можно предположить, что скоро в гамме двигателей появится шестилитровый агрегат.

Однако, не думаем, что Lexus будет попирать все экологические нормы и игнорировать общий тренд на экономию топлива. Ведь даже в США покупатели все больше начинают обращать внимание на экономичность той или иной модели. Да и деньги считать умеют.

Поэтому, предположим, что под капотом внедорожника может появиться V-образная «шестерка» объемом 3,5 литра и мощностью 421 л. с.