АВТОВАЗ объявил цены на LADA Vesta с вариатором

Самая бюджетная LADA Vesta с CVT обойдется в 736 900 рублей. За эти деньги покупатель получит «четырехдверку» в комплектации Classic с пакетом Start Plus. В списке оборудования такой «Весточки» найдутся кондиционер, передние кресла с трехуровневым обогревом и пара подушек безопасности.

Кроме того, авто оснастят задними дисковыми тормозами и динамической системой стабилизации, а также охлаждаемым «бардачком» и центральным подлокотником с 12-вольтовыми розетками.

Модель в версии Comfort с прайсом от 767 900 рублей укомплектуют климат-контролем, стеклоподъемниками с электроприводом для задних дверей и датчиками парковки, а еще круиз-контролем и мультифункциональным рулем. Авто будет отличаться внешними дверными ручками и корпусами зеркал, окрашенными в цвет кузова.