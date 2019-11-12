АВТОВАЗ объявил цены на LADA Vesta с вариатором

Фото: LADA
В начале октября стартовало производство LADA Vesta с вариатором. Спустя месяц АВТОВАЗ объявил цены на новинку, чьи продажи начнутся в конце ноября. Бесступенчатой коробкой снабдят модель в кузовах седан и универсал в стандартной и Cross-версиях.

Самая бюджетная LADA Vesta с CVT обойдется в 736 900 рублей. За эти деньги покупатель получит «четырехдверку» в комплектации Classic с пакетом Start Plus. В списке оборудования такой «Весточки» найдутся кондиционер, передние кресла с трехуровневым обогревом и пара подушек безопасности.

Кроме того, авто оснастят задними дисковыми тормозами и динамической системой стабилизации, а также охлаждаемым «бардачком» и центральным подлокотником с 12-вольтовыми розетками.

Модель в версии Comfort с прайсом от 767 900 рублей укомплектуют климат-контролем, стеклоподъемниками с электроприводом для задних дверей и датчиками парковки, а еще круиз-контролем и мультифункциональным рулем. Авто будет отличаться внешними дверными ручками и корпусами зеркал, окрашенными в цвет кузова.

Покупка LADA Vesta АТ Luxe выльется уже в 829 900 «целковых». Здесь в оснащении будут боковые подушки безопасности, «противотуманки», умеющие подсвечивать повороты, и 16-дюймовые легкосплавные диски свежего дизайна. Комфорта добавят сиденья с комбинированной обивкой и датчики дождя и света.

Напомним, что вариатор JF015E от японской Jatco работает лишь со 113-сильным «реношным» мотором H4Mk объемом 1,6 л. Для установки на Vesta движок перекалибровали и модернизировали опоры.

Кстати, эти агрегаты нам уже знакомы: с июля их ставят на LADA XRAY Cross.

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12 ноября 2019
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