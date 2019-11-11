За что дальнобойщики на трассе наказывают водителей легковушек

Благодаря тому, что клан дальнобойщиков всегда отличался стойкой взаимовыручкой и высочайшим уровнем внутренних коммуникаций, их меры воспитания на дороге всегда носят слаженный и коллективный характер.

Интернет пестрит различными роликами о том, как автомобильные хулиганы попадают на дороге в западню между длинномерными фурами и становятся жертвами «профилактических мер» со стороны бывалых шоферов. Ведь последние практически живут на трассе, считая ее своей территорией, а потому контролируют там порядок, как могут. Среди нарушений ПДД найдутся такие, к которым дальнобойщики особенно непримиримы.

Обочечники

Те, кто сам никогда не поддается искушению объехать многокилометровую пробку по обочине, обычно горячо ненавидят своих собратьев, которые позволяют себе пренебрегать общей очередью. Водители длинномеров в таких грехах практически не замечены, и не так важны причины — из-за высокой сознательности, или потому что фура для этого не настолько маневренна.