За что дальнобойщики на трассе наказывают водителей легковушек

Благодаря тому, что клан дальнобойщиков всегда отличался стойкой взаимовыручкой и высочайшим уровнем внутренних коммуникаций, их меры воспитания на дороге всегда носят слаженный и коллективный характер.
Интернет пестрит различными роликами о том, как автомобильные хулиганы попадают на дороге в западню между длинномерными фурами и становятся жертвами «профилактических мер» со стороны бывалых шоферов. Ведь последние практически живут на трассе, считая ее своей территорией, а потому контролируют там порядок, как могут. Среди нарушений ПДД найдутся такие, к которым дальнобойщики особенно непримиримы.
Обочечники
Те, кто сам никогда не поддается искушению объехать многокилометровую пробку по обочине, обычно горячо ненавидят своих собратьев, которые позволяют себе пренебрегать общей очередью. Водители длинномеров в таких грехах практически не замечены, и не так важны причины — из-за высокой сознательности, или потому что фура для этого не настолько маневренна.
При любых раскладах чаще всего объектом их воспитательных мер становятся именно «обочечники». В лучшем случае, фуры молча преграждают им путь, иногда дальнобойщики провоцируют столкновение, въезжая в нарушителей в момент их перестроения с обочины. А бывает в ход идут более доходчивые способы объяснения. Причем на стороне дальнобойщиков в этом деле почти всегда найдутся помощники среди самих водителей «легковушек», скучающих в пробке.
Опасная езда
Второй верный и распространенный способ вступить частному водителю в неравный бой с профессиональным шофером фуры — попытка самому проучить последнего за неадекватные действия. И чаще всего это происходит из-за того, что длинномер для обгона перестраивается в левую полосу, но движется там не настолько быстро, как хотелось бы водителю сзади идущего авто.
В результате он обгоняет фуру, подрезает ее и начинает замедляться. За такую сознательную агрессию коллективная месть дальнобойщиков бывает самой жестокой. В лучшем случае отработанным способом провоцируется нарушение ПДД с выездом виновника на встречную полосу, в другом — неминуемая западня, где в ход идут кулаки.
Встречка
Объезжать длинную вялотекущую пробку можно не только по обочине, но и по встречной полосе. В случае, если впереди такого лихача в левой полосе окажутся две фуры, движущиеся одна за другой, у него есть шанс так попасть в западню. Первый дальнобойщик может также выехать на «встречку», заблокировав ему путь. А водитель второй фуры не будет его пускать обратно в свою полосу. Тот либо остается на «встречке», либо съезжает на противоположную обочину.
Тихоходы
Иногда некоторых дальнобойщиков раздражают тихоходы, которые едут в правой полосе с неоправданно низкой скоростью. Обычно, если не помогают ни световые, ни звуковые сигналы, водитель грузовика идет на агрессивный обгон. Но случаются и более агрессивные меры воздействия. Напомним, что статья 16 ПДД запрещает движение по автомагистралям со скоростью менее 40 км в час. Впрочем, конечно, это не повод устраивать самосуд на дороге кому бы то ни было…