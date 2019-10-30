Почти иномарка: длительный тест-драйв LADA Vesta SW Cross

Про пресловутый Х-образный дизайн от Стива Маттина уже столько писано-переписано, что останавливаться на нем как-то даже и не хочется. Могу лишь отметить, что универсал смотрится длиннее, чем есть на самом деле.

Обман зрения

Этот эффект, придающий авто солидности, достигается отчасти и за счет установленному над задним окном козырька в цвет кузова. Благодаря довольно длинному профилю, даже вполне «кроссоверовский» клиренс в 203 мм едва бросается в глаза, а ведь вещь то в наших условиях крайне полезная.

Кроме того, грамотного «пацанского лука» добавляют ажурные 17-дюймовые колесные диски с низкопрофильными покрышками, накладки на выхлопные трубы и не крашенный пластиковый обвес по кругу, позволяющий чуть больше шалостей на легком бездорожье. Главное здесь — не увлекаться.