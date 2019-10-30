Почти иномарка: длительный тест-драйв LADA Vesta SW Cross

Про пресловутый Х-образный дизайн от Стива Маттина уже столько писано-переписано, что останавливаться на нем как-то даже и не хочется. Могу лишь отметить, что универсал смотрится длиннее, чем есть на самом деле.
Обман зрения
Этот эффект, придающий авто солидности, достигается отчасти и за счет установленному над задним окном козырька в цвет кузова. Благодаря довольно длинному профилю, даже вполне «кроссоверовский» клиренс в 203 мм едва бросается в глаза, а ведь вещь то в наших условиях крайне полезная.
Кроме того, грамотного «пацанского лука» добавляют ажурные 17-дюймовые колесные диски с низкопрофильными покрышками, накладки на выхлопные трубы и не крашенный пластиковый обвес по кругу, позволяющий чуть больше шалостей на легком бездорожье. Главное здесь — не увлекаться.
А кто без греха?
Интерьер SW Cross выглядит вполне себе современно. Да, лично я считаю, что нужно абстрагироваться от стандартного для авто данного класса жесткого пластика: в конце концов, даже у более именитых и продвинутых конкурентов он не будет мягче.
Зато над дизайном интерьера явно подумали. Панель приборов тут выглядит органично, цветной дисплей с тачскрином наконец-то отлично читается в любую погоду, а камера заднего вида с движущимися в такт рулю направляющими так и вовсе не уступает по функционалу всяким разным премиальным «мерседесам-рэйндж-роверам».
Приборы с красными шкалами хорошо воспринимаются глазом, а вставки под красное дерево не только не раздражают, но выглядят даже элегантно и уместно, гармонируя как с двухцветным черно-рыжим салоном, так и окрасом кузова.
Конечно, есть и огрехи. Так, в солнцезащитных козырьках отсутствует подсветка (барышни будут явно ворчать!), клавиши стеклоподъемников расположены не очень удобно — к ним приходится тянуться, да и нет у них автоматического режима.
Кроме того, сами эти кнопки не очень удобны тактильно. Также к недостаткам можно отнести отсутствие режима отключения всей электрики при выключении зажигания. Иными словами, если у вас выключатель света стоит в режиме Auto, то есть днем работают только ДХО, то все в порядке. В случае же использования «принудительного» режима света, он тупо остается гореть. Вроде бы и мелочь, но довольно досадная и неудобная, зарубежные конкуренты уже давно и успешно справились с этой проблемой.
Универсалу — универсалово
Зато наконец-то в полный порядок приведено багажное отделение. Больше нет никакого голого острого металла, об который можно порезаться или поцарапаться, весь багажник отделан пластиком, на задней двери две удобные ручки для закрывания.
К тому же имеются багажные сетки для мелких грузов и вместительные боковые ниши. Добавьте сюда еще и двойное дно — и сразу же становится понятно, что столь важной для универсала «части тела» создатели уделили особое внимание.
И поедем, и помчимся
Наша огненно-рыжая «Жар-птица» Vesta SW Cross приводится в движение тандемом из самого мощного на сегодняшний день вазовского мотора объемом 1,8 литра (122 л. с.), агрегатированного с 5-ступенчатой МКП. Сам силовой агрегат работает тихо.
Да, шестой передачи на трассе немного не хватает, зато крутящий момент и довольно эластичный двигатель позволяют ползти в пробке на первой или второй передачах словно на «автомате», машина при этом не дергается и не захлебывается. Просто плавненько отпускаешь сцепление и Vesta медленно катится в потоке. Удобно.
По динамике SW Cross с этим мотором вполне может тягаться со своими прямыми конкурентами, а многих из них так и вовсе заставит оглядывать лишь свои дизайнерские задние фонари. К тому же, рулевое управление у «сарая» довольно острое, автомобиль живо реагирует даже на небольшие движения «баранки», что только добавляет задора.
Вполне пригодными оказались и тормоза — мягкие, но предсказуемые и хватают надежно — им доверяешь.
И отдельным благодарственным словом хочется помянуть тех прекрасных людей, что делали шумоизоляцию машины — теперь по уровню тишины в салоне семейство Vesta вплотную приблизилось к импортным продуктам, а некоторых из них даже превзошло. Так, например, недавно обкатанный редакцией новичок рынка Renault Arkana оказался существенно «громче», особенно в районе колесных арок, днища и порогов.
Избавляемся от шильдиков
Как выразился один мой приятель, расхаживая вокруг тестовой LADA Vesta SW Cross, если убрать шильдики и надпись LADA с крышки багажника, то не сразу и поймешь, что перед тобой российский автомобиль. А все потому, что российского в нем как раз только то, что он и предложил снять. По сути, новые продукты из Тольятти уже давно стали иномарками концерна Renault-Nissan. Разве что 1,8-литровый двигатель — отечественный.
Но, во-первых, движки у нас всегда умели делать неплохие, проблемы обычно случались со всем остальным. А во-вторых, для совсем уж апологетов всего западного, отныне есть версия с 1,6-литровым 113-сильным мотором Renault и вариатором. Ну а мы — ребята простые, предпочитаем на бюджетных авто старую добрую механику, да мощность и крутящий момент побольше.