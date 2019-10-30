Почти иномарка: длительный тест-драйв LADA Vesta SW Cross

Фото avtovzglyad.ru
Универсал Vesta SW Cross находится у на тесте портала «АвтоВзгляд» уже без малого месяц, так что пришло время сделать первые выводы и поделиться ими с читателями. На одометре машины почти 10 000 километров и, надо сказать, пока никаких неприятных «сюрпризов» тольяттинский продукт нам не преподнес. Более того, некоторые моменты пришлись откровенно по душе, хотя, как известно, ничего идеального в мире не бывает.

Про пресловутый Х-образный дизайн от Стива Маттина уже столько писано-переписано, что останавливаться на нем как-то даже и не хочется. Могу лишь отметить, что универсал смотрится длиннее, чем есть на самом деле.

Обман зрения

Этот эффект, придающий авто солидности, достигается отчасти и за счет установленному над задним окном козырька в цвет кузова. Благодаря довольно длинному профилю, даже вполне «кроссоверовский» клиренс в 203 мм едва бросается в глаза, а ведь вещь то в наших условиях крайне полезная.

Кроме того, грамотного «пацанского лука» добавляют ажурные 17-дюймовые колесные диски с низкопрофильными покрышками, накладки на выхлопные трубы и не крашенный пластиковый обвес по кругу, позволяющий чуть больше шалостей на легком бездорожье. Главное здесь — не увлекаться.

Фото avtovzglyad.ru

А кто без греха?

Интерьер SW Cross выглядит вполне себе современно. Да, лично я считаю, что нужно абстрагироваться от стандартного для авто данного класса жесткого пластика: в конце концов, даже у более именитых и продвинутых конкурентов он не будет мягче.

Зато над дизайном интерьера явно подумали. Панель приборов тут выглядит органично, цветной дисплей с тачскрином наконец-то отлично читается в любую погоду, а камера заднего вида с движущимися в такт рулю направляющими так и вовсе не уступает по функционалу всяким разным премиальным «мерседесам-рэйндж-роверам».

Приборы с красными шкалами хорошо воспринимаются глазом, а вставки под красное дерево не только не раздражают, но выглядят даже элегантно и уместно, гармонируя как с двухцветным черно-рыжим салоном, так и окрасом кузова.

Конечно, есть и огрехи. Так, в солнцезащитных козырьках отсутствует подсветка (барышни будут явно ворчать!), клавиши стеклоподъемников расположены не очень удобно — к ним приходится тянуться, да и нет у них автоматического режима.

Фото avtovzglyad.ru

Кроме того, сами эти кнопки не очень удобны тактильно. Также к недостаткам можно отнести отсутствие режима отключения всей электрики при выключении зажигания. Иными словами, если у вас выключатель света стоит в режиме Auto, то есть днем работают только ДХО, то все в порядке. В случае же использования «принудительного» режима света, он тупо остается гореть. Вроде бы и мелочь, но довольно досадная и неудобная, зарубежные конкуренты уже давно и успешно справились с этой проблемой.

Универсалу — универсалово

Зато наконец-то в полный порядок приведено багажное отделение. Больше нет никакого голого острого металла, об который можно порезаться или поцарапаться, весь багажник отделан пластиком, на задней двери две удобные ручки для закрывания.

К тому же имеются багажные сетки для мелких грузов и вместительные боковые ниши. Добавьте сюда еще и двойное дно — и сразу же становится понятно, что столь важной для универсала «части тела» создатели уделили особое внимание.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

И поедем, и помчимся

Наша огненно-рыжая «Жар-птица» Vesta SW Cross приводится в движение тандемом из самого мощного на сегодняшний день вазовского мотора объемом 1,8 литра (122 л. с.), агрегатированного с 5-ступенчатой МКП. Сам силовой агрегат работает тихо.

Да, шестой передачи на трассе немного не хватает, зато крутящий момент и довольно эластичный двигатель позволяют ползти в пробке на первой или второй передачах словно на «автомате», машина при этом не дергается и не захлебывается. Просто плавненько отпускаешь сцепление и Vesta медленно катится в потоке. Удобно.

По динамике SW Cross с этим мотором вполне может тягаться со своими прямыми конкурентами, а многих из них так и вовсе заставит оглядывать лишь свои дизайнерские задние фонари. К тому же, рулевое управление у «сарая» довольно острое, автомобиль живо реагирует даже на небольшие движения «баранки», что только добавляет задора.

Вполне пригодными оказались и тормоза — мягкие, но предсказуемые и хватают надежно — им доверяешь.

Фото avtovzglyad.ru

И отдельным благодарственным словом хочется помянуть тех прекрасных людей, что делали шумоизоляцию машины — теперь по уровню тишины в салоне семейство Vesta вплотную приблизилось к импортным продуктам, а некоторых из них даже превзошло. Так, например, недавно обкатанный редакцией новичок рынка Renault Arkana оказался существенно «громче», особенно в районе колесных арок, днища и порогов.

Избавляемся от шильдиков

Как выразился один мой приятель, расхаживая вокруг тестовой LADA Vesta SW Cross, если убрать шильдики и надпись LADA с крышки багажника, то не сразу и поймешь, что перед тобой российский автомобиль. А все потому, что российского в нем как раз только то, что он и предложил снять. По сути, новые продукты из Тольятти уже давно стали иномарками концерна Renault-Nissan. Разве что 1,8-литровый двигатель — отечественный.

Но, во-первых, движки у нас всегда умели делать неплохие, проблемы обычно случались со всем остальным. А во-вторых, для совсем уж апологетов всего западного, отныне есть версия с 1,6-литровым 113-сильным мотором Renault и вариатором. Ну а мы — ребята простые, предпочитаем на бюджетных авто старую добрую механику, да мощность и крутящий момент побольше.

АВТОВАЗ, Тольятти, дешевые машины, бюджетные авто, тест-драйв, универсал
1 ноября 2019
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