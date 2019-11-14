Maserati GranTurismo готовится к новому поколению

Недавно в компании Maserati объявили, что переходят к новым технологиям, так что будущие модели ждут электромоторы и автопилот. Вместе с тем стартовала модернизация завода марки в Модене, где завершает производственный цикл Maserati GranTurismo.
Четырехместная роскошная «двухдверка» в спецверсии Zeda отличается необычной окраской кузова — градиентной: насыщенный синий цвет передней части авто плавно переходит в белый к корме. Такой дизайнерский ход вполне можно назвать символичным.
Необычный GranTurismo Zeda олицетворяет окончание производства модели актуального поколения и одновременно предвосхищает авто новой генерации, чья премьера запланирована на 2020 год.
Напомним, что первый Maserati GranTurismo с 4,7-литровым V8 от Ferrari мощностью 460 л. с. (520 Нм максимального крутящего момента), дебютировал на Женевском автосалоне 12 лет назад.
В 2009 году на сцену вышел GranCabrio — модель в варианте с открытым верхом. Последнее обновление купе пережило в 2018 году.
Между тем, в начале осени бренд побил производственный рекорд: в Турине собрали 100 000-й по счету седан Maserati Ghibli в варианте GranSport, вооруженный 430-сильной бензиновый V-образной «шестеркой» объемом 3 л.