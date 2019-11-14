Maserati GranTurismo готовится к новому поколению

Недавно в компании Maserati объявили, что переходят к новым технологиям, так что будущие модели ждут электромоторы и автопилот. Вместе с тем стартовала модернизация завода марки в Модене, где завершает производственный цикл Maserati GranTurismo.

Четырехместная роскошная «двухдверка» в спецверсии Zeda отличается необычной окраской кузова — градиентной: насыщенный синий цвет передней части авто плавно переходит в белый к корме. Такой дизайнерский ход вполне можно назвать символичным.

Необычный GranTurismo Zeda олицетворяет окончание производства модели актуального поколения и одновременно предвосхищает авто новой генерации, чья премьера запланирована на 2020 год.