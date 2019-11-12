Вакцина от жадности: что будет, если сэкономить на обслуживании ГРМ?

Легенда о более высокой надежности цепного привода газораспределительного механизма по сравнению с ременным основана, как водится, на негативном опыте общения с ремнем ГРМ. Всегда найдется тот, у кого этот самый ремень оборвался, принеся большие неожиданные траты. Обрыв ремня ГРМ — очень страшное явление для автомобиля: нарушается синхронность вращения распределительного и коленчатого валов, в результате чего поршни начинают бить по открытым клапанам и загибают их. Как результат — дорогостоящий ремонт двигателя. Увы, это не сказки. Тем не менее, ременной привод ГРМ — невероятно надежный узел, являющийся неотъемлемой частью большинства автомобилей в России.
Существует ряд причин обрыва или критического износа ремня ГРМ. Самые распространенные — некорректное обращение с ремнем ГРМ, несвоевременная замена компонентов привода или вообще отказ от замены «жестких элементов», т. е. роликов и натяжителей. Кроме этого может заклинить сам ролик, при этом ремень своей обратной поверхностью со свистом скользит по неподвижному ролику, стираясь и выходя из строя (1).
Заклинить могут натяжитель, помпа, и даже распределительный вал. В этом случае ремень чаще рвется из-за огромной нагрузки (2).
Чтобы избежать обрыва ремня ГРМ нужно соблюдать следующие рекомендации специалистов:
— Во-первых, строго придерживаться установленного производителем интервала замены ремня и компонентов ременного привода, а также регулярно проверять его техническое состояние. Определить, что ремень пора менять, по звуку и внешнему виду практически невозможно. Как правило, срок его службы составляет 60000—90000 километров, но зависит от режима эксплуатации авто и его обслуживания. Частые гонки по грунтовым дорогам и разбитому асфальту способствуют быстрому износу, а подтеки масла и прочих жидкостей лишь усиливают эффект.
— Во-вторых, работы по ТО и замене ремня ГРМ надо доверять профессионалам, которые знают вашу модель авто и двигателя. Эти работы требуют от исполнителя специальных знаний, навыков и, зачастую, специального оборудования.
— В-третьих, современный мотор стал «скорым» на износ, и требования к своей эксплуатации он предъявляет весьма существенные, а главное — ему нужны добротные компоненты и расходники. Самый простой, но дорогой вариант — заменить ремень на такой же оригинальный от производителя автомобиля. Более бюджетный — выбрать среди производителей, специализирующихся на производстве именно ремней и являющихся поставщиком как на первичный (OEM), так и на вторичный (Aftermarket) автомобильный рынок.
К таким относится компания Dayco, поставляющая свою продукцию на конвейеры мировых автопроизводителей. Эта же продукция предлагается и для вторичного рынка. Среди особых разработок Dayco — запатентованная технология High Tenacity (HT) для двигателей, где ремень ГРМ подвержен сверхнагрузкам.
Зубья таких ремней покрыты белой тефлоновой пленкой, которая защищает от износа, возникающего при сцеплении со шкивами и от контакта боковой части ремня с фланцем.
Для большего удобства в ассортименте компании есть ремкомплекты, преимущества которых в том, что в их состав входят все необходимые для установки элементы. Кстати, на комплекты ГРМ, включающие ремни, изготовленные по технологии HT, Dayco дает увеличенную гарантию: три года вместо двух.
Ремень привода ГРМ — важнейший расходный материал, экономить на котором не следует. Его обрыв приведет к очень серьезным и дорогостоящим последствиям. Это тот самый случай, когда учиться лучше на чужих ошибках.