Вакцина от жадности: что будет, если сэкономить на обслуживании ГРМ?

Заклинить могут натяжитель, помпа, и даже распределительный вал. В этом случае ремень чаще рвется из-за огромной нагрузки (2).

Чтобы избежать обрыва ремня ГРМ нужно соблюдать следующие рекомендации специалистов:

— Во-первых, строго придерживаться установленного производителем интервала замены ремня и компонентов ременного привода, а также регулярно проверять его техническое состояние. Определить, что ремень пора менять, по звуку и внешнему виду практически невозможно. Как правило, срок его службы составляет 60000—90000 километров, но зависит от режима эксплуатации авто и его обслуживания. Частые гонки по грунтовым дорогам и разбитому асфальту способствуют быстрому износу, а подтеки масла и прочих жидкостей лишь усиливают эффект.

— Во-вторых, работы по ТО и замене ремня ГРМ надо доверять профессионалам, которые знают вашу модель авто и двигателя. Эти работы требуют от исполнителя специальных знаний, навыков и, зачастую, специального оборудования.

— В-третьих, современный мотор стал «скорым» на износ, и требования к своей эксплуатации он предъявляет весьма существенные, а главное — ему нужны добротные компоненты и расходники. Самый простой, но дорогой вариант — заменить ремень на такой же оригинальный от производителя автомобиля. Более бюджетный — выбрать среди производителей, специализирующихся на производстве именно ремней и являющихся поставщиком как на первичный (OEM), так и на вторичный (Aftermarket) автомобильный рынок.

К таким относится компания Dayco, поставляющая свою продукцию на конвейеры мировых автопроизводителей. Эта же продукция предлагается и для вторичного рынка. Среди особых разработок Dayco — запатентованная технология High Tenacity (HT) для двигателей, где ремень ГРМ подвержен сверхнагрузкам.