Новые подробности о первом кроссовере Ferrari

По данным британского издания Autocar, полученным в интервью с главным техническим директором марки Майклом Лайтерсом, Ferrari Purosangue дебютирует только в 2022 году. Хотя некоторое время назад ходили слухи, что кроссовер впервые предстанет перед публикой чуть ли не в конце 2019-го.

Итальянский «суперпаркетник» хотя и поборется за покупателей с Bentley Bentayga, Lamborghini Urus и Aston Martin DBX, но обещает поклонникам бренда нечто новое, максимально отличное от конкурентов.