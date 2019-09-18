Новые подробности о первом кроссовере Ferrari

По данным британского издания Autocar, полученным в интервью с главным техническим директором марки Майклом Лайтерсом, Ferrari Purosangue дебютирует только в 2022 году. Хотя некоторое время назад ходили слухи, что кроссовер впервые предстанет перед публикой чуть ли не в конце 2019-го.
Итальянский «суперпаркетник» хотя и поборется за покупателей с Bentley Bentayga, Lamborghini Urus и Aston Martin DBX, но обещает поклонникам бренда нечто новое, максимально отличное от конкурентов.
Новинку, получившую заводской индекс 175, построят на новой платформе. «Тележка», предназначенная для всех будущих Ferrari класса GT, позволит выпускать автомобили со среднемоторной или переднемоторной компоновкой.
Точные технические характеристики пока не сообщаются, но на вооружении Purosangue может быть как V6, так и V8 или V12, а также гибридные агрегаты. По предварительным данным, в длину четырехместный кроссовер вытянется на 5 м.
Кстати говоря, в мае итальянцы представили новейшее спорткупе Ferrari SF90 Stradale. Гиперкар, ставший новым флагманом марки, оснастили гибридной силовой установкой суммарной мощностью 1000 л. с.