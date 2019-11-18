К российским дилерам приехал обновленный Jaguar XE

Заказы на рестайлинговый Jaguar XE начали принимать еще в конце мая. Теперь же прибыли «живые» авто, сохранив объявленные весной ценники: они стартуют от 2 844 000 рублей. За эти деньги покупатель получает авто со 180-сильной дизельной «четверкой», агрегатированной с АКП и системой заднего привода.

На вооружении XE после реформы имеется еще и двухлитровый бензиновый мотор с двумя вариантами форсировки: 249 и 300 л. с. В тандеме с ним трудится тот же «автомат», распределяющий мощность на все колеса.

А вот доступный ранее V6, развивающий под 380 «лошадей», из моторной гаммы пропал.