К российским дилерам приехал обновленный Jaguar XE

Заказы на рестайлинговый Jaguar XE начали принимать еще в конце мая. Теперь же прибыли «живые» авто, сохранив объявленные весной ценники: они стартуют от 2 844 000 рублей. За эти деньги покупатель получает авто со 180-сильной дизельной «четверкой», агрегатированной с АКП и системой заднего привода.
На вооружении XE после реформы имеется еще и двухлитровый бензиновый мотор с двумя вариантами форсировки: 249 и 300 л. с. В тандеме с ним трудится тот же «автомат», распределяющий мощность на все колеса.
А вот доступный ранее V6, развивающий под 380 «лошадей», из моторной гаммы пропал.
По умолчанию новинка комплектуется кожаными сиденьями с электроприводом, полностью светодиодной оптикой и 18-дюймовыми колесными дисками, а также парктрониками по кругу и камерой заднего вида.
Кроме того, без доплаты покупатель получает к автомобилю «зимний» пакет с обогревом «лобовухи», кресел и руля, а еще предпусковой обогреватель движка и салона с дистанционным управлением.
В качестве опции для Jaguar XE 2020 модельного года предложен мультимедийный комплекс Touch Pro Duo, уже знакомый по электрокроссоверу I-Pace. Система умеет автоматически подбирать настройки сидений и климатической установки, а также компоновать музыкальный плейлист.