Для чего у 20-литровой автоканистры три ручки, и почему эту разработку скрывали военные

Вещи, окружающие нас, порой настолько обыденны, что за этой обыденностью мы не замечаем их гениальности. Возьмем, к примеру, стальную автомобильную канистру с тремя ручками, которая продается на любой АЗС. Многие автолюбители даже не подозревают о том, что за ее появлением стоит целый труд одного гения. Причем канистра эта может рассказать им весьма интересные и занятные факты.
Как известно, двигатель прогресса — это война. Именно военные придумали тефлон, материал целлюкоттон, который использовался в военной медицине, а затем и в женских прокладках. А еще микроволновые печи, лазер, компьютеры, навигацию и многое другое. Вот и наша с вами канистра была придумана для нужд Вермахта.
Нацистская Германия готовилась воевать. Огромное количество техники требовало много топлива, запас которого военным приходилось возить с собой, чтобы не остаться с сухим баком на марш-броске или прямо посреди сражения. Соответственно армии нужна была надежная и удобная тара для перевозки и быстрой переноски топлива. За ее разработку и взялся инженер Винценс Грюнвогель. При этом проект тщательно скрывался военными.
Как водится, все гениальное — просто. Его идея была в том, чтобы сделать переноску канистры максимально удобной. Для этого Грюнвогель решил оснастить прямоугольную канистру тремя ручками. Та, что посредине, предназначалась для транспортировки тары одним человеком. Две ручки по краям позволяли переносить наполненные тяжелые канистры вдвоем с напарником.
А когда ёмкости опорожнялись, один человек, объединив их по две и ухватившись за крайние ручки, мог легко перетаскивать с места на место аж по четыре канистры разом. При этом тара плотно прилегала боками друг к другу и была удобна для перемещения. Говорят, из-за такой эргономики за немецкими канистрами охотились союзные войска, воевавшие против Германии.
Сегодня, когда на рынке представлено множество не менее удобных и разнообразных резервуаров для хранения и перевозки топлива, канистра Грюнвогеля по-прежнему является любимой для автомобилистов всего мира.