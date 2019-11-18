Для чего у 20-литровой автоканистры три ручки, и почему эту разработку скрывали военные

Вещи, окружающие нас, порой настолько обыденны, что за этой обыденностью мы не замечаем их гениальности. Возьмем, к примеру, стальную автомобильную канистру с тремя ручками, которая продается на любой АЗС. Многие автолюбители даже не подозревают о том, что за ее появлением стоит целый труд одного гения. Причем канистра эта может рассказать им весьма интересные и занятные факты.

Как известно, двигатель прогресса — это война. Именно военные придумали тефлон, материал целлюкоттон, который использовался в военной медицине, а затем и в женских прокладках. А еще микроволновые печи, лазер, компьютеры, навигацию и многое другое. Вот и наша с вами канистра была придумана для нужд Вермахта.

Нацистская Германия готовилась воевать. Огромное количество техники требовало много топлива, запас которого военным приходилось возить с собой, чтобы не остаться с сухим баком на марш-броске или прямо посреди сражения. Соответственно армии нужна была надежная и удобная тара для перевозки и быстрой переноски топлива. За ее разработку и взялся инженер Винценс Грюнвогель. При этом проект тщательно скрывался военными.