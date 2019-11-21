Первое знакомство с новой Hyundai Sonata: дайте две

Впрочем, рассказ о новинке стоит начать с новой модульной платформы третьего поколения, которая позволила не только снизить вес силовой структуры на 24 кг, удлинить седан на 35 см, оулучшить управляемость и безопасность, но и обыграть дизайн «Сонаты» по новому, дав ей купеобразный кузов. К слову, эта же платформа позволяет корейцам создавать и другие автомобили с разными кузовами, комплектациями и двигателями, включая гибридные.

Снаружи новая «Соната» привлекает внимание необычными светодиодными V-образными дневными ходовыми огнями спереди и футуристичными фонарями, которые объединяет тонкая светодиодная полоска, сзади. Фары — полностью светодиодные, но с оговоркой — в топовых комплектациях доступны более дорогие LED-фары прожекторного типа, в начальных — светодиодные с отражателем.

Интерьер так же встречает светодиодной фоновой подсветкой по периметру, которую можно менять через функциональное меню мультимедийной системы. Причем, в зависимости от комплектации седана, общение водителя с автомобилем происходит посредством 8-и или 10,25-дюймового сенсорного ЖК-дисплея. Особенность старшего — в трехсегментном делении экрана, где информацию каждого из сегментов можно поменять.