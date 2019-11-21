Первое знакомство с новой Hyundai Sonata: дайте две

Впрочем, рассказ о новинке стоит начать с новой модульной платформы третьего поколения, которая позволила не только снизить вес силовой структуры на 24 кг, удлинить седан на 35 см, оулучшить управляемость и безопасность, но и обыграть дизайн «Сонаты» по новому, дав ей купеобразный кузов. К слову, эта же платформа позволяет корейцам создавать и другие автомобили с разными кузовами, комплектациями и двигателями, включая гибридные.
Снаружи новая «Соната» привлекает внимание необычными светодиодными V-образными дневными ходовыми огнями спереди и футуристичными фонарями, которые объединяет тонкая светодиодная полоска, сзади. Фары — полностью светодиодные, но с оговоркой — в топовых комплектациях доступны более дорогие LED-фары прожекторного типа, в начальных — светодиодные с отражателем.
Интерьер так же встречает светодиодной фоновой подсветкой по периметру, которую можно менять через функциональное меню мультимедийной системы. Причем, в зависимости от комплектации седана, общение водителя с автомобилем происходит посредством 8-и или 10,25-дюймового сенсорного ЖК-дисплея. Особенность старшего — в трехсегментном делении экрана, где информацию каждого из сегментов можно поменять.
Панелей приборов так же две — аналоговая и полностью цифровая для топовых комплектаций хвастающая возможностью смены темы оформления. Кстати, цифровая «приборка» может выводить на экран видео с камер в зеркалах, отвечающих за мониторинг слепых зон. Появилась у седана и проекция ряда показателей на лобовое стекло.
Затронув тему мониторинга пространства вокруг автомобиля, стоит упомянуть о наличии у новой «Сонаты» камер кругового обзора, парктроников и радаров, а также системы безопасности, которые реализованы на их базе: контроль полосы движения и удержания в центре полосы, экстренного торможения, предотвращения столкновения при выезде с парковки задом, адаптивный круиз-контроль и т. д. А адаптируя седан к российским погодным реалиям, его оснастили пакетом теплых опций и увеличенным дорожным просветом.
Модельная линейка двигателей новой «Сонаты» состоит из 2-литрового 150-сильного силового агрегата и 180-сильного объемом 2.5 литра. Оба двигателя — бензиновые, линейки Smartstream, не имеющей ничего общего с моторами Teta II. Оба работают в паре с 6-ступечатой автоматической коробкой передач, «автомата» с большим числом ступеней не предвидится.
Стоит отметить, что продажи седана стартуют именно с топовой версии мотора. «Соната» с двухлитровым двигателем доедет до России в следующем году, и тогда же появится информация о комплектациям авто с данным мотором. Впрочем, точных сроков дебюта двухлитровой версии производитель не указал, ограничившись лишь стартовой ценой — от 1 499 000 рублей.
А вот модификация с мотором 2,5 литра обойдется минимум в 1 759 000 рублей за комплектацию Elegance — третью из шести возможных. В набор базовых опций этой версии входят двухзоный климат-контроль, аудиосистема с 8-дюймовым экраном, полностью цифровая приборная панель размером 12,3-дюйма, датчик дождя, подогрев передних и задних сидений, подогрев руля, камера заднего вида, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, светодиодный фары прожекторного типа, электронный стояночный тормоз с функцией удержания, беспроводная зарядка для смартфонов, 6 подушек безопасности, 17-дюймовые диски и многое другое.
Sonata в максимальной комплектации Prestige обойдется в 1 999 000 рублей.
Говоря о «Сонате» восьмого поколения, спикеры, выступающие на презентации новинки в Hyundai Training Academy, часто употребляли слово «два». «Два дисплея», «два вида фар», «два двигателя» — все это звучало,а как заклинание. Но,фактически, такое раздвоение позволило Hyundai дать широкий диапазон комплектаций и большую вилку цен.