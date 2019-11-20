Водителей смогут заставить проходить внеплановую медкомиссию под угрозой лишения «прав»

Начиная с этой даты и курсанты автошкол, и автовладельцы, меняющие «права» по любым причинам, обязаны будут сдавать дополнительные анализы — на выявление карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) и на выявление психоактивных веществ. «Фишка» этих исследований в том, что они, вроде бы, должны показывать степень зависимости человека от алкоголя и наркотиков, даже если он за некоторое время для тестов и воздерживался от их приема.
Однако беда в том, что если речь не идет об индивидуумах, долго и упорно сидящих на тяжелой наркоте, то организм самостоятельно избавиться от малейших воспоминаний о всякой там «травке» или о том, что вы почти каждый вечер принимает на грудь по 175 граммов «беленькой» максимум через 40—50 дней после употребления и того, и другого. Думается, что большинству «анонимных алкоголиков» или курящих «шмаль» время от времени, подобное воздержание вполне по силам.
Да и кто сказал, что умники из частных медицинских комиссий не найдут способа «сдавать» указанные анализы за алчущего медсправки клиента? В конце концов, добывают же они соответствующие документы из нарко- и психдиспансеров сейчас, не отправляя туда своих посетителей?
Другое дело, что учитывая только официальную цену новых исследований (около 4000 рублей), прайсы на услуги «жучков» вырастут значительно. А гражданам, получающим все необходимые бумаги по закону, медсправка на «права» выльется примерно в 8000 рублей. Учитывая все сказанное выше — дороговато выходит.
Любопытно при этом, что сейчас во многих регионах страны перед наркодиспансерами выросли огромные очереди из водителей, желающих получит медсправку по старым правилам: то ли люди пытаются сэкономить (документ действителен ровно год), то ли у многих «рулевых» есть реальные проблемы как минимум с алкоголизмом, при которых исследование CDT в официальном порядке им не одолеть. Увы, но и это еще не все.
Совершенно не исключено, что проходить подорожавшую водительскую медкомиссию многим придется не один раз — и это второй этап реформы медобследования шоферской братии. МВД и Минздрав подготовили поправки в ФЗ «О безопасности дорожного движения», согласно которым будет создана единая электронная база, куда будет вноситься информация о водителях, приобретших медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами до истечения срока действия водительского удостоверения.
То есть пришел гражданин в поликлинику пожаловаться на вдруг открывшиеся проблемы со здоровьем, а они показались врачу несовместимыми с управлением транспортным средством (таковых насчитывается 10 и еще 9 считаются, так сказать, пограничными, с которыми управлять авто можно при выполнении ряда условий).
И доктор должен будет зафиксировать свои сомнения во вновь создающейся базе, после чего страждущему будет предложено в обязательном порядке в течение месяца пройти внеочередную водительскую медкомиссию. И если заболевание подтвердится, либо водитель проигнорирует требование проверится, информация об этом уйдет в МВД, которое автоматически аннулирует «права».
Насколько серьезно столь дорогостоящий для простых людей подход к повышению безопасности дорожного повлияет на аварийность в стране, сказать сложно. Но вот статистики, свидетельствующей о влиянии на аварийность граждан, управляющих авто с медицинскими противопоказаниями, мы, как ни пытались, так и не нашли. Хотя, конечно, неадекватных водил на отечественных дорогах хватает…