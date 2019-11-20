Водителей смогут заставить проходить внеплановую медкомиссию под угрозой лишения «прав»

Начиная с этой даты и курсанты автошкол, и автовладельцы, меняющие «права» по любым причинам, обязаны будут сдавать дополнительные анализы — на выявление карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) и на выявление психоактивных веществ. «Фишка» этих исследований в том, что они, вроде бы, должны показывать степень зависимости человека от алкоголя и наркотиков, даже если он за некоторое время для тестов и воздерживался от их приема.

Однако беда в том, что если речь не идет об индивидуумах, долго и упорно сидящих на тяжелой наркоте, то организм самостоятельно избавиться от малейших воспоминаний о всякой там «травке» или о том, что вы почти каждый вечер принимает на грудь по 175 граммов «беленькой» максимум через 40—50 дней после употребления и того, и другого. Думается, что большинству «анонимных алкоголиков» или курящих «шмаль» время от времени, подобное воздержание вполне по силам.

Да и кто сказал, что умники из частных медицинских комиссий не найдут способа «сдавать» указанные анализы за алчущего медсправки клиента? В конце концов, добывают же они соответствующие документы из нарко- и психдиспансеров сейчас, не отправляя туда своих посетителей?