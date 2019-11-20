Водителей смогут заставить проходить внеплановую медкомиссию под угрозой лишения «прав»

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Государство, весьма озабоченное тем, что за руль автомобиля все чаще садятся граждане, злоупотребляющие алкоголем или принимающие наркотические вещества, но при этом не состоящие на спецучетах, решило ужесточить медицинское обследование поголовно всех автолюбителей. И тех, кто только собирается стать водителем, и тех, кто уже имеет водительское удостоверение. Реформа получения «справок на права» пройдет в два этапа. При этом первый из них заработает уже 22 ноября этого года.

Начиная с этой даты и курсанты автошкол, и автовладельцы, меняющие «права» по любым причинам, обязаны будут сдавать дополнительные анализы — на выявление карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) и на выявление психоактивных веществ. «Фишка» этих исследований в том, что они, вроде бы, должны показывать степень зависимости человека от алкоголя и наркотиков, даже если он за некоторое время для тестов и воздерживался от их приема.

Однако беда в том, что если речь не идет об индивидуумах, долго и упорно сидящих на тяжелой наркоте, то организм самостоятельно избавиться от малейших воспоминаний о всякой там «травке» или о том, что вы почти каждый вечер принимает на грудь по 175 граммов «беленькой» максимум через 40—50 дней после употребления и того, и другого. Думается, что большинству «анонимных алкоголиков» или курящих «шмаль» время от времени, подобное воздержание вполне по силам.

Да и кто сказал, что умники из частных медицинских комиссий не найдут способа «сдавать» указанные анализы за алчущего медсправки клиента? В конце концов, добывают же они соответствующие документы из нарко- и психдиспансеров сейчас, не отправляя туда своих посетителей?

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Другое дело, что учитывая только официальную цену новых исследований (около 4000 рублей), прайсы на услуги «жучков» вырастут значительно. А гражданам, получающим все необходимые бумаги по закону, медсправка на «права» выльется примерно в 8000 рублей. Учитывая все сказанное выше — дороговато выходит.

Любопытно при этом, что сейчас во многих регионах страны перед наркодиспансерами выросли огромные очереди из водителей, желающих получит медсправку по старым правилам: то ли люди пытаются сэкономить (документ действителен ровно год), то ли у многих «рулевых» есть реальные проблемы как минимум с алкоголизмом, при которых исследование CDT в официальном порядке им не одолеть. Увы, но и это еще не все.

Совершенно не исключено, что проходить подорожавшую водительскую медкомиссию многим придется не один раз — и это второй этап реформы медобследования шоферской братии. МВД и Минздрав подготовили поправки в ФЗ «О безопасности дорожного движения», согласно которым будет создана единая электронная база, куда будет вноситься информация о водителях, приобретших медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами до истечения срока действия водительского удостоверения.

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То есть пришел гражданин в поликлинику пожаловаться на вдруг открывшиеся проблемы со здоровьем, а они показались врачу несовместимыми с управлением транспортным средством (таковых насчитывается 10 и еще 9 считаются, так сказать, пограничными, с которыми управлять авто можно при выполнении ряда условий).

И доктор должен будет зафиксировать свои сомнения во вновь создающейся базе, после чего страждущему будет предложено в обязательном порядке в течение месяца пройти внеочередную водительскую медкомиссию. И если заболевание подтвердится, либо водитель проигнорирует требование проверится, информация об этом уйдет в МВД, которое автоматически аннулирует «права».

Насколько серьезно столь дорогостоящий для простых людей подход к повышению безопасности дорожного повлияет на аварийность в стране, сказать сложно. Но вот статистики, свидетельствующей о влиянии на аварийность граждан, управляющих авто с медицинскими противопоказаниями, мы, как ни пытались, так и не нашли. Хотя, конечно, неадекватных водил на отечественных дорогах хватает…

медосвидетельствование, медсправка, ГИБДД
20 ноября 2019
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