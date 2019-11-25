В России начали продавать LADA Vesta с вариатором и новым мотором

В пару к вариатору Jatco LADA Vesta получила 1,6-литровый мотор мощностью 113 л. с. разработки Альянса Renault-Nissan. Авто в базовой комплектации Classic оснащается кондиционером, передними креслами с трехуровневым обогревом, парой подушек безопасности и задними дисковыми тормозами.

Кроме того, авто может похвастать динамической системой стабилизации, «бардачком» с охлаждением и центральным подлокотником с дополнительной 12-вольтовой розеткой. Кстати, впервые в оснащении «Весточки» доступны боковые зеркала с электроприводом складывания, а еще руль с обогревом и «противотуманки» с подсветкой поворота.

Напомним, что новыми для модели движком и коробкой передач LADA Vesta обзавелась в кузовах седан и универсал, включая авто и во вседорожных версиях Cross. Производство новинки, разгоняющейся с нуля до первой сотни за 12,2 с, стартовало в начале октября. Кстати, «Весте» с «механикой», чтобы достичь 100 км/ч на спидометре, нужно на 1 секунду меньше.

Между тем, обозреатели портала «АвтоВзгляд» уже успели проверить на деле, как едет LADA Vesta с вариатором. О том, стоит ли доработанная «двухпедальная» модель своей прибавки в цене, узнать можно здесь.