Какие новинки для России готовит Subaru в 2020 году

Начнем с того, что в следующем году в России обновится Subaru XV. Рестайлинговый компактный кроссовер уже показали на родине. Внешне модель почти не изменилась, если не считать подретушированных фар да задних «противотуманок". Зато получила усовершенствованный мультимедийный комплекс с большим монитором.

Когда ждать новинку? Как сообщил порталу »АвтоВзгляд' официальный представитель бренда Наталия Руденко, не раньше второй половины 2020 года. Точная дата пока не определена.

Кстати, в это же время на наш рынок выкатят Subaru Forester и Legacy в новых спецверсиях.