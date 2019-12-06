Какие новинки для России готовит Subaru в 2020 году

Фото: Subaru
Российские автопродажи продолжают падать, и новый год в этом плане нам тоже не сулит ничего хорошего из-за увеличения утильсбора. Но без новинок наши соотечественники в любом случае не останутся. Чем удивит компания Subaru, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Начнем с того, что в следующем году в России обновится Subaru XV. Рестайлинговый компактный кроссовер уже показали на родине. Внешне модель почти не изменилась, если не считать подретушированных фар да задних «противотуманок". Зато получила усовершенствованный мультимедийный комплекс с большим монитором.

Когда ждать новинку? Как сообщил порталу »АвтоВзгляд' официальный представитель бренда Наталия Руденко, не раньше второй половины 2020 года. Точная дата пока не определена.

Кстати, в это же время на наш рынок выкатят Subaru Forester и Legacy в новых спецверсиях.

  • На фото Subaru XV 2020 модельного года
  • На фото Subaru Outback шестого поколения

Приедет и новый Subaru Outback, чьи продажи наладили пока только в Соединенных Штатах. Правда, не раньше 2021 года. Напомним, универсал повышенной проходимости шестого поколения презентовали прошедшей весной на автосалоне в Нью-Йорке.

Автомобиль, оставив практически неизменной внешность, перекочевал на новую платформу Subaru Global Platform (SGP) с увеличенной жесткостью на кручение и изгиб. Кроме того, «сарай» наконец-то оснастили мотором с турбиной — 2,4-литровым мощностью 264 л. с., подружив его с хорошо нам знакомым вариатором Lineartronic.

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7 декабря 2019
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