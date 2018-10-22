Первый тест-драйв нового Subaru Forester: третий глаз

Кроссовер Forester — самый популярный автомобиль под брендом Subaru в России. На него приходится больше половины продаж марки. В октябре в салонах появился автомобиль пятого поколения, и новаций в нем хоть отбавляй. На что горазд этот «японец», выяснил портал «АвтоВзгляд».
Мирон Горин

Останется ли Subaru Forester автомобилем для фанатов марки или будет побороться за потребителя с лидерами класса? Давайте выясним.

Итак, кроссовер пятого поколения создан на единой платформе Subaru Global. Машина подросла в размерах, став на 15 мм длиннее и на 20 мм шире. База выросла на 30 мм.

Внешних изменений немного, и они больше похожи на рестайлинг. Если поставить рядом старый и новый автомобиль, то отличия найдет сходу только ярый поклонник Subaru. Ретушь бамперов, оптики и дисков — по большому счету, это вся новизна.

Внутри, по сравнению с прошлым поколением Forester, стало просторнее и уютнее. Передняя панель позаимствована у младшего Subaru XV, дебютировавшего у нас в минувшем году. Приборка хоть и новая, но от конкурентов она все же отстает. У тех же «корейцев» в богатых комплектациях щиток приборов графический. Здесь же — классические «блюдца» со стрелками.

У передних сидений теперь три режима обогрева. Электрорегулировки кресла в восьми направлениях идут уже в самом простом варианте исполнения. Найдется слот для CD-дисков — эх, здравствуй, ушедшая молодость!

У мультимедиа имеется восьмидюймовый монитор (6,5 дюймов в базовой версии), появилась система контроля давления в шинах, а зеркала заднего вида при включении заднего хода наклоняются вниз. Добавила гламура музыкальная система Harman/Kardon. В общем, растут японцы.

В гамме силовых агрегатов больше не будет дизелей и турбо-моторов. Теперь только хардкор, и только «атмосферники»! С прямым впрыском топлива объемом 2 л (150 л. с.) и 2,5 л (185 л. с.), причем в Subaru их кардинально доработали, обновив — по словам инженеров — до 90% деталей. Коробка передач, как и прежде, вариатор Lineartronic, у которого расширены передаточные числа с 6,28 до 7,02. Похвально! А вот «механики» ждать не стоит.

В ходе премьерного тест-драйва нам удалось прохватить на авто с топовым 185-сильным мотором. И он, скажу я вам, весьма приятен. Бодро разгоняет кроссовер по асфальту, требуя около девяти литров 95-го на сотню. В салоне тихо. Можно спокойно разговаривать с пассажирами, сидящими сзади.

Кстати, новая платформа позволила добавить «галерке» дополнительное пространство, сидеть там теперь гораздо удобнее. Спинка дивана регулируется по наклону. А если ее сложить, получается ровный пол. Вроде банальность, а реализовали ее только в пятом поколении!

Симметричный полный привод по-прежнему с нами. Подвеску обновили, потому автомобиль стал комфортабельнее, и отныне требует меньше работы рулем на прямых.

Грунтовку «ходовая» переваривает лучше, чем у конкурентов, но все же надо помнить, что при всех ее плюсах «Форестер» — не «бездорожник», и у него есть предел. Да, дорожный просвет тут завидный — 220 мм, но ходы подвески — кроссоверные. На глубоких выбоинах есть риск, что амортизаторы срабатают до отбоя.

Впервые на кроссовере появилась система EyeSight. Такая же стоит на кроссовере XV. Электроника видит разметку, корректируя действия водителя легким подруливанием. Активный круиз «цепляется» за впереди идущий автомобиль, разгоняется вслед за ним и при необходимости тормозит. Правда, в сильный туман или дождь электронный «глаз» берет тайм-аут.

Базовая цена Subaru Forester начинается от 1 959 000 рублей. Самая дорогая обойдется в 2 569 900 рублей. Да, не дешево! Для сравнения: полноприводный Mitsubishi Outlander в схожем оснащении потянет на 1 929 000 рублей, Nissan X-Trail — на 1 766 000 рублей.

Что сказать? Новый «Форестер», сделав большой шаг вперед по части «улучшайзинга», не слабо скакнул и по цене. А уж переплачивать за те преимущества, которыми он наделен, решать вам.

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22 октября 2018
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