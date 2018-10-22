Первый тест-драйв нового Subaru Forester: третий глаз

Останется ли Subaru Forester автомобилем для фанатов марки или будет побороться за потребителя с лидерами класса? Давайте выясним.

Итак, кроссовер пятого поколения создан на единой платформе Subaru Global. Машина подросла в размерах, став на 15 мм длиннее и на 20 мм шире. База выросла на 30 мм.

Внешних изменений немного, и они больше похожи на рестайлинг. Если поставить рядом старый и новый автомобиль, то отличия найдет сходу только ярый поклонник Subaru. Ретушь бамперов, оптики и дисков — по большому счету, это вся новизна.

Внутри, по сравнению с прошлым поколением Forester, стало просторнее и уютнее. Передняя панель позаимствована у младшего Subaru XV, дебютировавшего у нас в минувшем году. Приборка хоть и новая, но от конкурентов она все же отстает. У тех же «корейцев» в богатых комплектациях щиток приборов графический. Здесь же — классические «блюдца» со стрелками.