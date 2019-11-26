В России срочно отзывают автомобили Subaru из-за возможности короткого замыкания

Отзыв, объявленный Росстандартом, распространяется на 7442 экземпляров Subaru Impreza, XV и Forester, реализованных с 2017 года по настоящее время.

Как выяснилось, из-за ошибки в программировании блока управления мотором, при определенных условиях напряжение на катушке зажигания может сохраняться после выключения двигателя дольше предусмотренного срока. В результате из-за повышенной температуры в катушке не исключено короткое замыкание.

А кроме того, на автомобилях, оснащенных определенными жгутами проводов и модулями зажигания, возможно перегорание предохранителя, что спровоцирует остановку двигателя.

Владельцам указанных машин необходимо срочно предоставить их в ближайший дилерский центр для ремонта, который производитель осуществит за свой счет. На автомобилях перепрограммируют блок управления двигателем, проверят катушку зажигания, и по необходиомсти ее заменят. Опеределить неисправный экземпляр можно на официальном сайте Росстандарта (easy.gost.ru).