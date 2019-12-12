Hyundai и Genesis начали продавать в России автомобили в рассрочку

Фото: Hyundai
Число автомобилей, взятых россиянами в кредит, растет год от года. И автобренды, в попытках привлечь больше покупателей, предлагают свои собственные финансовые продукты с привлекательными условиями. Вот и компания Hyundai начала продавать автомобили по новой программе.

Начиная с декабря корейцы запустили программу «Авторассрочка», когда можно приобрести все авто, предложенные маркой Hyundai, а также спорт-седан Genesis G70, расплачиваясь по частям, но без процентной надбавки и первого взноса.

Рассрочку можно оформить на 12, либо 18 месяцев. И выплачивать стоимость авто равными долями на протяжении всего срока. Чтобы оформить заявку, необходимо обратиться к любому дилеру Hyundai или Genesis.

Напомним, что в России южнокорейский автостроитель предлагает седаны Hyundai Solaris, Elantra и Sonata, кроссоверы Hyundai Creta, Tucson и Santa Fe, а также «заряженный» хетчбэк i30 N.

Стоит отметить, что такие выгодные, на первый взгляд, условия уместны не для всех покупателей. Например, самая бюджетная и компактная «четырехдверка» Solaris оценивается в 857 000 рублей. Если эту сумму разделить в равных частях на 18, выходит, что ежемесячно за нее нужно платить довольно внушительные 47 600 рублей.

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12 декабря 2019
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