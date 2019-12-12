3 невероятно глупых ошибки водителей при прогреве салона авто в мороз

Присаживаясь в остывший за морозную зимнюю ночь автомобиль, любому водителю хочется, чтобы салон прогрелся, как можно быстрее. Но многие из них по природной забывчивости или по незнанию делают все, чтобы замедлить этот процесс.
А между тем, рекомендаций для более быстрого прогрева внутреннего пространства автомобиля — всего три. И следовать им совершенно не сложно.
Не стоит ставить обдув «печки» на максимум
Первое, что ненужно делать — это врубать «печку» на максимальную скорость. Быстро нагреть салон таким способом можно лишь тогда, когда двигатель идеально прогрет. После длительного простоя автомобиля на морозе от этой меры толку, как с козла молока.
Все дело в том, что охлаждающая жидкость в двигателе должна прогреться хотя бы до минимальных 50 градусов — тогда в салон начинает поступать слегка подогретый воздух. Но даже в этом случае, если включить вентилятор печки на полную мощность, холодный воздух, быстро проходящий через ее радиатор, не будет успевать прогреваться.
Поэтому рекомендуется выставить минимальную скорость обдува. А еще лучше, если у вас климат-контроль, нажать кнопку «Auto» — в этом режиме климатическая установка выполнит все по программе, максимально оптимизировав время прогрева салона.
Не нужно игнорировать режим рециркуляции воздуха
Несмотря на сильный мороз, в салоне автомобиля, простоявшего ночь на улице, все равно на пару градусов теплее. Если печка в остуженном автомобиле будет забирать воздух с улицы, то ей понадобиться больше энергии и времени, чтобы прогреть авто изнутри.
Гораздо лучше, если печка возьмет воздух прямиком из салона. На начальном этапе он теплее того, что снаружи, а в процессе прогрева становится еще теплее. Соответственно, догревать уже нагретый воздух системе проще. А это, в свою очередь, еще и положительно отразится на расходе топлива.
Не нужно прогревать движок без движения авто
Нет никакой необходимости прогревать автомобиль, стоя на парковке. Все современные двигатели оснащены электроникой, которая отслеживает параметры их работы. В зависимости от степени промерзания, после запуска электронный мозг прогревает двигатель на повышенных оборотах от 3до 5 минут. После чего стрелка тахометра падает на рабочие обороты, и можно ехать.
В движении, работая на средних оборотах, мотор нагреет охлаждающую жидкость быстрее. К тому же, прогревая автомобиль на ходу, вы сэкономите топливо. Главное, после длительного простоя на морозе и прогрева, определяемого компьютером, не стартовать слишком резво и не усердствовать с педалью газа хотя бы первые 5—10 км. Помимо прочего, это нужно для того, чтобы окончательно прогрелся не только двигатель, но и автоматическая коробка передач.