3 невероятно глупых ошибки водителей при прогреве салона авто в мороз

Не стоит ставить обдув «печки» на максимум

Первое, что ненужно делать — это врубать «печку» на максимальную скорость. Быстро нагреть салон таким способом можно лишь тогда, когда двигатель идеально прогрет. После длительного простоя автомобиля на морозе от этой меры толку, как с козла молока.

Все дело в том, что охлаждающая жидкость в двигателе должна прогреться хотя бы до минимальных 50 градусов — тогда в салон начинает поступать слегка подогретый воздух. Но даже в этом случае, если включить вентилятор печки на полную мощность, холодный воздух, быстро проходящий через ее радиатор, не будет успевать прогреваться.

Поэтому рекомендуется выставить минимальную скорость обдува. А еще лучше, если у вас климат-контроль, нажать кнопку «Auto» — в этом режиме климатическая установка выполнит все по программе, максимально оптимизировав время прогрева салона.