Корейцы представили прототип нового кроссовера Hyundai Tucson

Корейцы впервые представили концепткар Hyundai Vision T с подзаряжаемым гибридным агрегатом. Новинка дает представление о том, какими будут кроссоверы бренда в будущем. И, по некоторым данным, ее серийным воплощением станет Tucson нового поколения, ожидаемый в 2020 году.

Мощность силовой установки, равно как и ходовые характеристики Vision T автостроитель не раскрывает. Зато мы точно можем сказать, что «Туссан» новой генерации не будет похож ни на большой Palisade, ни на компактный Venue. Дизайн автомобиля получит новое направление, уже использованное в седане Grandeur.

Поклонников марки ждет многосекционная головная оптика, визуально объединенная с решеткой радиатора, и более стремительный силуэт. Правда, от концепта массовый Hyundai Tucson вряд ли унаследует цифровые зеркала, выдвижные внешние ручки и систему с множеством активным мелких заслонок в радиаторной решетке, управляющую воздушным потоком.

Между тем Tucson грядущей генерации вовсю проходит ходовые испытания. Так, автомобиль, обклеенный камуфляжной пленкой, сняли во время тестов на знаменитой Северной петле Нюрбургринга.