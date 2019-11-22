Корейцы представили прототип нового кроссовера Hyundai Tucson

Фото: Hyundai
Сейчас в автомире творится настоящая кутерьма. Одновременно на двух концах Земли проходят два больших автосалона: в китайском Гуанчжоу и калифорнийском Лос-Анджелесе. На последнем как раз и презентовали концептуальный кроссовер — прототип нового Hyundai Tucson.

Корейцы впервые представили концепткар Hyundai Vision T с подзаряжаемым гибридным агрегатом. Новинка дает представление о том, какими будут кроссоверы бренда в будущем. И, по некоторым данным, ее серийным воплощением станет Tucson нового поколения, ожидаемый в 2020 году.

Мощность силовой установки, равно как и ходовые характеристики Vision T автостроитель не раскрывает. Зато мы точно можем сказать, что «Туссан» новой генерации не будет похож ни на большой Palisade, ни на компактный Venue. Дизайн автомобиля получит новое направление, уже использованное в седане Grandeur.

Поклонников марки ждет многосекционная головная оптика, визуально объединенная с решеткой радиатора, и более стремительный силуэт. Правда, от концепта массовый Hyundai Tucson вряд ли унаследует цифровые зеркала, выдвижные внешние ручки и систему с множеством активным мелких заслонок в радиаторной решетке, управляющую воздушным потоком.

Между тем Tucson грядущей генерации вовсю проходит ходовые испытания. Так, автомобиль, обклеенный камуфляжной пленкой, сняли во время тестов на знаменитой Северной петле Нюрбургринга.

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22 ноября 2019
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