Опубликованы первые фото обновленного Hyundai Solaris

Бестселлер южнокорейского бренда, претерпевший обновление, уже начали собирать в тестовом режиме на заводе в Санкт-Петербурге. Именно такие сведения опубликовали на клубном форуме Club-Solaris. Удалось даже создать рендер «четырехдверки» по данным, предоставленным сотрудниками предприятия.

Судя по всему, Hyundai Solaris получит новые бамперы, решетку радиатора и оптику. Вероятно, авто в топовых комплектациях оснастят светодиодными фарами и боковыми зеркалами с электроприводом складывания. Также модель сможет похвастать полностью перелицованным интерьером.