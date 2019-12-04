Опубликованы первые фото обновленного Hyundai Solaris

Бестселлер южнокорейского бренда, претерпевший обновление, уже начали собирать в тестовом режиме на заводе в Санкт-Петербурге. Именно такие сведения опубликовали на клубном форуме Club-Solaris. Удалось даже создать рендер «четырехдверки» по данным, предоставленным сотрудниками предприятия.
Судя по всему, Hyundai Solaris получит новые бамперы, решетку радиатора и оптику. Вероятно, авто в топовых комплектациях оснастят светодиодными фарами и боковыми зеркалами с электроприводом складывания. Также модель сможет похвастать полностью перелицованным интерьером.
Произойдут ли изменения в моторной линейке, пока неизвестно. Но, наверняка, совсем скоро автостроитель предоставит официальные данные.
Напомним, что сегодня нашим соотечественникам предложена модель с 1,4-литровым двигателем мощностью 100 л. с. либо со 123-сильным агрегатом объемом 1,6 л. Оба движка сочетаются как с шестиступенчатой «механикой», так и АКП с аналогичным числом скоростей. Авто оценивается в 746 000 рублей.