Опубликованы первые фото обновленного Hyundai Solaris

Фото: Hyundai
Бюджетный Hyundai Solaris на российском рынке в ближайшем будущем ждет большой рестайлинг. Седан, как минимум, обретет новую внешность и освежит салон. Кроме того, в Сети появилось первое изображение новинки.

Бестселлер южнокорейского бренда, претерпевший обновление, уже начали собирать в тестовом режиме на заводе в Санкт-Петербурге. Именно такие сведения опубликовали на клубном форуме Club-Solaris. Удалось даже создать рендер «четырехдверки» по данным, предоставленным сотрудниками предприятия.

Судя по всему, Hyundai Solaris получит новые бамперы, решетку радиатора и оптику. Вероятно, авто в топовых комплектациях оснастят светодиодными фарами и боковыми зеркалами с электроприводом складывания. Также модель сможет похвастать полностью перелицованным интерьером.

Фото: club-solaris.ru

Произойдут ли изменения в моторной линейке, пока неизвестно. Но, наверняка, совсем скоро автостроитель предоставит официальные данные.

Напомним, что сегодня нашим соотечественникам предложена модель с 1,4-литровым двигателем мощностью 100 л. с. либо со 123-сильным агрегатом объемом 1,6 л. Оба движка сочетаются как с шестиступенчатой «механикой», так и АКП с аналогичным числом скоростей. Авто оценивается в 746 000 рублей.

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4 декабря 2019
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