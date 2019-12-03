Рамный внедорожник Hyundai замечен на тестах

Новый рамный внедорожник с грузовой платформой Hyundai Santa Cruz удалось заснять на одном из подземных паркингов на родине марки. Автомобиль облачен в плотный камуфляж, так что разглядеть экстерьер совершенно невозможно.
Но снимок, опубликованный сайтом Clien, подтверждает, что грузовичок предложат с четырьмя дверями. Впрочем, авто будут собирать с несколькими вариантами кабины. А
еще не остается сомнений, что модель получит довольно внушительные габариты: тестовый прототип уместился на парковочном месте впритык.
Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», Hyundai Santa Cruz начнут производить на американском заводе в штате Алабама, где сегодня строят кроссоверы Santa Fe и седаны Sonata и Elantra, в 2021 году.
Конкурента Toyota Hilux, по некоторым данным, создадут на одной «тележке» с паркетником Tucson следующего поколения.
Вполне логично, что новинку будут собирать в Соединенных Штатах — самом крупном рынке пикапов, там же и начнутся ее продажи. А что касается России, то здесь появление Santa Cruz кажется маловероятным. Сегодня такие внедорожники занимают всего лишь 0,2% от общих продаж.