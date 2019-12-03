Рамный внедорожник Hyundai замечен на тестах

Новый рамный внедорожник с грузовой платформой Hyundai Santa Cruz удалось заснять на одном из подземных паркингов на родине марки. Автомобиль облачен в плотный камуфляж, так что разглядеть экстерьер совершенно невозможно.

Но снимок, опубликованный сайтом Clien, подтверждает, что грузовичок предложат с четырьмя дверями. Впрочем, авто будут собирать с несколькими вариантами кабины. А

еще не остается сомнений, что модель получит довольно внушительные габариты: тестовый прототип уместился на парковочном месте впритык.