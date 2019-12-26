Audi A6 для России вооружили новыми моторами

По умолчанию, такие седаны получили двухзонный климат-контроль, парктроники на переднем и заднем бамперах, светодиодную оптику и боковые зеркала с сервоприводом. Кроме того, Audi A6 40 TFSI и A6 40 TDI могут похвастать рулевым колесом в кожаной оплетке, десятиспицевыми колесными дисками диаметром 17 дюймов и передними креслами с электрорегулировкой и обогревом.

Ценник на бензиновую новинку стартует от 3 055 000 рублей, автомобиль в дизельном варианте оценивается в 3 100 000. Живьем седаны привезут к первым покупателям и к дилерам в первом квартале 2020 года.

Напомним, что ранее в арсенале A6 было лишь два мотора — 340-сильный «мягкий» гибрид и 245-сильный, тоже оборудованный 12-вольтовым стартер-генератором. Последний появился позднее. Стоит отметить, что с приходом новых моторов упал и стартовый ценник: до сегодняшнего дня модель обходилась в ₽3 305 000.