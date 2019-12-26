Audi A6 для России вооружили новыми моторами

«Четырехдверка» бизнесс-класса Audi A6 в версии 40 TFSI оснащается двухлитровым бензиновым двигателем с технологией mild hybrid («мягкий» гибрид) мощностью 190 л. с. и максимальным крутящим моментом в 320 Нм, помогающим разогнать авто с нуля до первой сотни за 7,9 с. Максимальная скорость новинки достигает 237 км/ч.
«А шестая» с индексом 40 TDI укомплектована 190-сильным дизелем объемом 2 л. с 400 Нм крутящего момента. Автомобиль в этой модификации «выстреливает» с места до 100 км/ч за 8,4 с. Оба движка — младшие в линейке — агрегатируются с «роботом» S tronic и системой переднего привода.
По умолчанию, такие седаны получили двухзонный климат-контроль, парктроники на переднем и заднем бамперах, светодиодную оптику и боковые зеркала с сервоприводом. Кроме того, Audi A6 40 TFSI и A6 40 TDI могут похвастать рулевым колесом в кожаной оплетке, десятиспицевыми колесными дисками диаметром 17 дюймов и передними креслами с электрорегулировкой и обогревом.
Ценник на бензиновую новинку стартует от 3 055 000 рублей, автомобиль в дизельном варианте оценивается в 3 100 000. Живьем седаны привезут к первым покупателям и к дилерам в первом квартале 2020 года.
Напомним, что ранее в арсенале A6 было лишь два мотора — 340-сильный «мягкий» гибрид и 245-сильный, тоже оборудованный 12-вольтовым стартер-генератором. Последний появился позднее. Стоит отметить, что с приходом новых моторов упал и стартовый ценник: до сегодняшнего дня модель обходилась в ₽3 305 000.