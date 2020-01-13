Дилер выставил на продажу уникальный армейский «Гелик» за 1 000 000 рублей

Немецкий ритейлер Autohaus Lorinser предложил своим клиентам 34 внедорожника Mercedes-Benz G-Klasse разных годов выпуска, отслуживших в австрийской или швейцарской армии. Самый старший из них, чей одометр накрутил 162 700 км, сошел с конвейера в 1989 году. Его оценивают в 16 700 евро (чуть меньше 1 137 000 рублей по актуальному курсу валют).

Но это не самый дешевый вариант: в 15 200 евро (1 035 000 рублей) обойдется «Гелик» 93-го года с пробегом в 201 905 км. Самый суровый ценник в 47 900 евро (₽3 261 000) получил «проходимец», выпущенный так же в 1993-м, но полностью отреставрированный.

Впрочем, стоимость большинства не дотягивает и до 20 000 евро. Все «армейцы» вооружены 116-сильным бензиновым «атмосферником» объемом 2,3 л, «автоматом» и полным приводом.

Стоит напомнить, что сегодня покупка нового Mercedes-Benz G-Class в России выльется мимнимум в 7 940 000 «деревянных». Правда, бюджетная цена видавших виды военных «Гелендвагенов» перестает казаться очень выгодной, если учесть, сколько средств придется вложить, дабы довести раритеты до ума.