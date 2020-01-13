Дилер выставил на продажу уникальный армейский «Гелик» за 1 000 000 рублей

Фото: Autohaus Lorinser
Один из официальных дилеров выставил на продажу более трех десятков Mercedes-Benz G-Class по бросовым ценам, сопоставимым с прайсом популярнейшего в России кроссовера Hyundai Creta. Автомобили были выпущены под австрийским брендом Puch, занимавшимся производством военной техники и огнестрельного оружия.

Немецкий ритейлер Autohaus Lorinser предложил своим клиентам 34 внедорожника Mercedes-Benz G-Klasse разных годов выпуска, отслуживших в австрийской или швейцарской армии. Самый старший из них, чей одометр накрутил 162 700 км, сошел с конвейера в 1989 году. Его оценивают в 16 700 евро (чуть меньше 1 137 000 рублей по актуальному курсу валют).

Но это не самый дешевый вариант: в 15 200 евро (1 035 000 рублей) обойдется «Гелик» 93-го года с пробегом в 201 905 км. Самый суровый ценник в 47 900 евро (₽3 261 000) получил «проходимец», выпущенный так же в 1993-м, но полностью отреставрированный.

Впрочем, стоимость большинства не дотягивает и до 20 000 евро. Все «армейцы» вооружены 116-сильным бензиновым «атмосферником» объемом 2,3 л, «автоматом» и полным приводом.

Стоит напомнить, что сегодня покупка нового Mercedes-Benz G-Class в России выльется мимнимум в 7 940 000 «деревянных». Правда, бюджетная цена видавших виды военных «Гелендвагенов» перестает казаться очень выгодной, если учесть, сколько средств придется вложить, дабы довести раритеты до ума.

автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, внедорожник, премиальный сегмент, премиум-сегмент, вторичный рынок, подержанные авто
13 января 2020
2560