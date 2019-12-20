Mercedes-Benz откажется от мощных AMG-версий

Производитель планирует сократить среднее значение содержания двуокиси углерода в выхлопных газах своих автомобилей со 138 г/км до 100 г/км. Это значит, что от машин с самыми мощными моторами немцам придется отказаться. В противном случае производителю грозят огромные штрафы.

Сильнее всего это отразится на модельной гамме придворного тюнинг-ателье AMG. Издание The Financial Times, со ссылкой на собственные источники, сообщает, что AMG может сократить свою линейку чуть ли не на 75%!

Правда, немцы могут предложить гибридные версии машин. Но это потребует больших инвестиций в разработку и инжиниринг. Исходя из этого сделаем вывод, что вскоре из модельной гаммы Mercedes-Benz исчезнут модификации с самыми объемными бензиновыми и дизельными двигателями.