В Россию приехал самый доступный Mercedes-Benz G-класса

Фото: Mercedes-Benz
В России начали принимать заказы на Mercedes-Benz Gelandewagen последнего поколения в дизельной модификации с наиболее бюджетным ценником. По динамическим характеристикам новинке не догнать G500, приехавшего ранее, но и прайс внедорожника на тяжелом топливе также сильно отличается в меньшую сторону.

Новый Mercedes-Benz G 350d приводится в движение 2,9-литровой «шестеркой» мощностью 249 л. с. Отметим, что нашим соотечественникам предложили дефорсированный мотор: на европейском рынке он развивает до 286 «лошадей». С движка на колеса крутящий момент передает молниеносный девятиступенчатый «автомат».

С нуля до первой сотни внедорожник «выстреливает» за 7,4 с, а максимальная скорость ограничена 199 км/ч. Для сравнения: Mercedes G500 с бензиновым 422-сильным мотором до 100 км/ч разгоняется за 5,9 с. Зато и разница в цене доходит почти до 2 000 000 рублей. Так, последний обойдется в 9 510 000, а с младшим дизелем — в 7 570 000 «деревянных».

  • Фото: Mercedes-Benz
  • Фото: Mercedes-Benz

По умолчанию, G-Klasse в версии 350d комплектуется трехзонным климат-контролем, светодиодным освещением и системой бесключевого запуска движка. Кроме того, в списке оснащения найдутся фронтальные и боковые подушки безопасности, передние кресла с электрорегулировкой и кожаный салон.

Кстати, «бюджетный» G-класс нашим соотечественникам пришлось изрядно подождать: он встал на конвейер в декабре 2018 года. Причем живьем новинка докатится до дилеров лишь под конец зимы.

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9 декабря 2019
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