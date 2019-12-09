В Россию приехал самый доступный Mercedes-Benz G-класса

Новый Mercedes-Benz G 350d приводится в движение 2,9-литровой «шестеркой» мощностью 249 л. с. Отметим, что нашим соотечественникам предложили дефорсированный мотор: на европейском рынке он развивает до 286 «лошадей». С движка на колеса крутящий момент передает молниеносный девятиступенчатый «автомат».

С нуля до первой сотни внедорожник «выстреливает» за 7,4 с, а максимальная скорость ограничена 199 км/ч. Для сравнения: Mercedes G500 с бензиновым 422-сильным мотором до 100 км/ч разгоняется за 5,9 с. Зато и разница в цене доходит почти до 2 000 000 рублей. Так, последний обойдется в 9 510 000, а с младшим дизелем — в 7 570 000 «деревянных».