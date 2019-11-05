Бюджетный Volkswagen Polo приехал в Россию в выгодной спецверсии

«Четырехдверка» Volkswagen Polo Select предложен с 90-сильным MPI, агрегатированным с пятиступенчатой «механикой», либо со 110-сильным мотором, работающим в паре с той же МКП или с шестискоростным «автоматом».
Новинка отличается 15-дюймовыми стальными дисками с колпаками, черными корпусами боковых зеркал с электроприводом, тканевой обивкой салона и кожаной оплеткой руля, рычага стояночного тормоза и селектора коробки передач.
По умолчанию Polo Select оснащается передними креслами с подогревом, круиз-контролем и центральным замком с дистанционным управлением. Кроме того, авто получило аудиопроигрыватель, умеющий «общаться» со смартфоном по Bluetooth.
И главное: седан укомплектован модулем Volkswagen Connect, позволяющим управлять некоторыми функциями автомобиля через приложение. Напомним, что эта телематическая функция умеет выводить на экран телефона основные параметры авто, например, местоположение, пробег или остаток топлива в баке, а также информацию о пройденном расстоянии или подсчеты затрат на горючее.
Ценник на такой Polo стартует от 799 900 рублей. Для сравнения, авто в версии Connect с аналогичными возможностями, но с начинкой побогаче, обойдется покупателю в 809 900 ₽