Бюджетный Volkswagen Polo приехал в Россию в выгодной спецверсии

«Четырехдверка» Volkswagen Polo Select предложен с 90-сильным MPI, агрегатированным с пятиступенчатой «механикой», либо со 110-сильным мотором, работающим в паре с той же МКП или с шестискоростным «автоматом».

Новинка отличается 15-дюймовыми стальными дисками с колпаками, черными корпусами боковых зеркал с электроприводом, тканевой обивкой салона и кожаной оплеткой руля, рычага стояночного тормоза и селектора коробки передач.

По умолчанию Polo Select оснащается передними креслами с подогревом, круиз-контролем и центральным замком с дистанционным управлением. Кроме того, авто получило аудиопроигрыватель, умеющий «общаться» со смартфоном по Bluetooth.