В России стартовали продажи Porsche 718 Cayman и 718 Boxster с новым мотором

Porsche 718 Cayman GTS и 718 Boxster GTS укомплектованы четырехлитровой атмосферной «шестеркой» мощностью 400 л. с., работающей вкупе с только с шестиступенчатой «механикой». Первой сотни стрелка спидометра купе, так же как и родстера, достигает за 4,5 с. Максимальная скорость ограничена 293 км/ч.

В списке оснащения «двухдверок» имеется электронная система регулировки амортизаторов Porsche Active Suspension Management (PASM) с уменьшением дорожного просвета на 20 мм. Прайс на Porsche 718 Cayman GTS начинается от 5 867 000 рублей, а 718 Boxster GTS обойдется в 5 938 000.

Кстати, в декабре немцы привезли в Россию обновленный Porsche Macan в версии GTS. В движение «горячий» кроссовер приводится трехлитровым мотором, позаимствованным у авто в версии Turbo, но дефорсированную до 380 л. с. (с 440 «лошадей») с максимальным крутящим моментом в 520 Нм.