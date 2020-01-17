Почему в России стремительно падают продажи новых автомобилей

В конце ноября российское инфополе взорвала новость о том, что власти утвердили повышение утильсбора с 1 января 2020 года. Не вникнув в суть проблемы, многие граждане побежали за новыми машинами. Дураку ведь понятно, что увеличение ставок повлечет за собой неизбежный рост цен (хотя они бы по традиции и без того подскочили в начале года, но это уже совсем другая история).

Вернемся к ультильсбору. Тема сложная — даже в АЕБ не совсем понимают, как обстоят дела на самом деле. По словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера, на данный момент «нет коллективного подхода». То есть никто не знает, на каких условиях функционируют автомобильные заводы в России, какую именно часть расходов в каждом конкретном случае берет на себя государство в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК).

Увеличение существующих сборов, введение новых — это ли поддержка столь важной отрасли властями? «Погодите-ка, а как же продление программ стимулирования спроса?», — просите вы. А действительно. «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» снова к нашим услугам. Вот только есть пара нюансов.

Во-первых, согласно обновленным условиям, можно купить лишь ту машину, чья стоимость не превышает 1 млн. рублей. Во-вторых, в 2020-м году на эти программы выделили всего 5 млрд. целковых против 9,4 млрд. в 2019-м. Иначе говоря, даже если вы и найдете стоящий вариант в обозначенном ценовом диапазоне, то обзавестись им, скорее всего, не успеете. 5 млрд. — это ничтожно мало, и они разлетятся уже к весне. Также не стоит забывать об альтернативных видах транспорта, развивающихся с космической скоростью. Каршеринг, подписка на автомобили — все эти арендные штучки активно «подъедают» долю рынка.