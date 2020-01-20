15 лет в одних руках: названы супернадежные автомобили

В ТОП-15, составленный экспертами портала ISeeCars, попали лишь японские автомобили, причем десять из них — Toyota, а четыре — Honda. Итак, лидером рейтинга стал трехрядный кроссовер Toyota Highlander. После покупки паркетник «живет» у одного владельца полтора десятка лет в 18,3% случаев. Стоит отметить, что средний норматив по всем авто равен 7,7%. То есть «Хайлендер», отмеченный показателем надежности JD Power и имеющий небольшие расходы при владении, превысил его в 2,4 раза.

Второе место досталось тоже «Тойоте», но не Land Cruiser, как могли бы ожидать ярые поклонники культового внедорожника, хотя и он нашел свое место в хит-параде. Во вторую строку вписался минивэн Toyota Sienna (15,5%), а тройку лидеров замыкает среднеразмерный пикап Toyota Tacoma (14,5%).

Четвертым и пятым пунктами идут полноразмерный пикап Toyota Tundra (14,2%) и кроссовер Subaru Forester (12,8%) соответственно. Шестое место занял Toyota RAV4 (12,7%), седьмое — Honda Pilot (12,6%), восьмое — Honda CR-V (12,4%). Последние четыре вышеперечисленные модели доступны россиянам. Девятое место получил гибридный Prius (11,9%), а десятым стал внедорожник Toyota 4Runner (11,8%).

Далее по порядку следуют вэн Honda Odyssey (11,6%), Toyota Corolla (11,4%) и Camry (11,0%), потом Honda Civic (11,0%), а пятнадцатую строку занял «вездеход» Toyota Land Cruiser (10,6%). Кстати, ознакомившись со списком не стоит забывать, что речь идет о машинах, собранных не позднее 2004 года.