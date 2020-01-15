Новый Toyota RAV4 вызвал в России ажиотажный спрос

В последний месяц 2019 года Toyota RAV4 пятого поколения разлетелся тиражом в 4964 экземпляра. Модель из второй десятки рейтинга продаж поднялась сразу на пятое место, немного не дотянув до популярнейшего у россиян Hyundai Creta.

Автомобилю удалось обогнать прошлогодние результаты на 21%. Добавим, что всего за два с лишним месяца новый «Равчик» ушел в руки 8389 покупателей. А за прошедший год модель пришлась по вкусу 30 627 покупателям (+27,4%).

Самым ходовым оказался RAV4 в комплектации «Комфорт» с двухлитровым мотором мощностью 149 л. с., трудящимся вместе с вариатором и подключаемым полным приводом. Именно на такой кроссовер пришлось 30% продаж. Он оценивается в 2 087 000 рублей.

Далее следует авто в версии «Комфорт» со 199-сильным двигателем объемом 2,5 л и восьмиступенчатым «автоматом». Тройку лидеров замыкает паркетник в комплектации «Престиж» с движком на 2 л, бесступенчатой коробкой передач и полным приводом с адаптивной системой распределения крутящего момента.

Кстати, обозреватели портала «АвтоВзгляд» протестировали пятый Toyota RAV4, рассмотрев все плюсы и минусы кардинально изменившегося автомобиля. Все подробности о новинке можно найти здесь.