Какие подержанные иномарки легче остальных продать в России

Пальму первенства по-прежнему несет Ford Focus. «Американец» разошелся тиражом в 133 000 экземпляров, потеряв 3,3% «голосов». Отрицательная динамика, скорее всего, связана с тем, что автомобиль покинул российских дилеров, и «подпитка» «вторички» прекратилась.

Второе место досталось Hyundai Solaris: седан ушел во вторые руки в количестве почти 109 000 единиц, подняв продажи на 11,7%. Третью строчку заняла Toyota Corolla: за нее рублем проголосовали около 103 700 покупателей (-1,5%).

Бюджетный KIA Rio оказался только на четвертой строке с результатом в 101 600 автомобилей (+16,3%), а бизнес-седан Toyota Camry (83 100 машин, +3,4%) замыкает пятерку лидеров.

Далее по порядку в ТОП-10 заняли свои места: «четырехдверка» Renault Logan (79 700 единиц, +3,5%), внедорожник Chevrolet Niva (75 500 штук, +3,8%), седан Volkswagen Polo (61 700 авто, +12,9%), Opel Astra (61 500 экземпляров, −4,3%) и Skoda Octavia (54 800 машин, +4,7%).