Названы даты появления в России новых KIA Optima и Mohave

TheKoreanCarBlog
Наступивший год обещает стать богатым на новинки от столь любимой нашим братом компании KIA. Как известно, корейцы никогда не затягивают с запуском свежих моделей, так что готовимся к встрече с парой вседорожников и седаном.

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, первой ласточкой 2020 года станет KIA Optima нового поколения — у российских дилеров автомобиль появится в августе.

Роскошный, как в плане дизайна, так и по части оснащения седан, вероятно, приедет к нам с уже известными и проверенными опытом моторами. Хотя корейцы и прописали «Оптиме» гибридную и и даже газовую установки.

В октябре продуктовую линейку пополнит внедорожник KIA Mohave. Новинка сильно улучшилась внешне и поумнела внутри. А вот сердце осталось прежним — турбодизель о трех литрах, выдувающий 249 сил.

Фото: KIA

Еще одной новинкой станет новый кроссовер KIA Sorento Prime. Наверняка автомобиль после премьеры на Женевском моторшоу не задержится с приездом в нашу страну.

Кстати, управляющий директор российского представительства KIA Александр Мигаль отказался подтвердить порталу «АвтоВзгляд» эти сведения. Однако заметил, что до конца 2020 года мы увидим много новых моделей, в том числе и вышеупомянутые.

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5 февраля 2020
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