Названы даты появления в России новых KIA Optima и Mohave

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, первой ласточкой 2020 года станет KIA Optima нового поколения — у российских дилеров автомобиль появится в августе.

Роскошный, как в плане дизайна, так и по части оснащения седан, вероятно, приедет к нам с уже известными и проверенными опытом моторами. Хотя корейцы и прописали «Оптиме» гибридную и и даже газовую установки.

В октябре продуктовую линейку пополнит внедорожник KIA Mohave. Новинка сильно улучшилась внешне и поумнела внутри. А вот сердце осталось прежним — турбодизель о трех литрах, выдувающий 249 сил.