Самые покупаемые китайские автомобили в 2020 году

В прошедшем месяце в руки покупателей ушло на 106% больше новых китайских машин, нежели годом ранее. И это при общем январском росте рынка в 1,8%. По данным Ассоциации европейского бизнеса, наибольшим спросом пользовалась продукция компании Haval: за него рублем проголосовали 1228 россиян, подняв реализацию сразу на 244%.

Напомним, прошлым летом Haval запустила в нашей стране завод — первое предприятие марки за пределами КНР, где собирают автомобили по полному циклу. Пионером российской сборки стал кроссовер F7.

Второе место заняла Geely с результатом в 778 автомобилей и положительной динамикой в 97%. Первую тройку замыкнул Chery, чьи машины разошлись тиражом в 417 единиц (+12%). На четвертой и пятой позициях расположились Changan (241 машина, +827%) и Lifan (146 штук, −65%) соответственно.

Хит-парад китайских моделей, по подсчетам «Автостат Инфо», в январе возглавил тот самый паркетник Haval F7 (738 авто), сместив на вторую строчку Geely Atlas (602 экземпляра, +82%). Третье место досталось Haval H6, четвертое — Chery Tiggo 2, а пятое — Changang CS35.