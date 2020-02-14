Как китайцы доработали кроссовер Chery Tiggo 8 для России

Фото: Chery
Семиместный кроссовер Chery Tiggo 8 прикатит на российский рынок буквально через несколько недель. Но авто для наших соотечественников не будет точной копией паркетника, предназначенного для родного рынка. Ребята из Поднебесной здорово доработали модель.

Новый флагман китайского бренда — Chery Tiggo 8, чье появление ожидается в марте, оснастят двухлитровым турбомотором мощностью 170 л. c. (250 Нм крутящего момента). Движку, «питающемуся» АИ-92, в пару определят вариатор.

Примечательно, что в отличие от «поднебесной» версии, «восьмерка» для наших соотечественников вместо галогеновых фар получит полностью светодиодную оптику и динамические «поворотники». Кроме того, авто будет щеголять двухцветными легкосплавными дисками особого дизайна диаметром 18 дюймов.

Из других приятных отличий Chery Tiggo 8 — бесключевой доступ, система дистанционного запуска мотора и пятая дверь с электроприводом. Не лишним в наших широтах будет зимний пакет с обогревом всего, чего можно: сидений, руля, боковых зеркал, «лобовухи» и форсунок стеклоомывателя.

Приятным дополнением можно назвать руль с регулировкой в четырёх направлениях, кожаные кресла с поясничным упором и сервоприводом и русифицированную «мультимедийку».

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», последняя оснащена 10,25-дюймовым экраном, восемью динамиками и камерой заднего вида. Ее можно интегрировать со смартфоном.

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14 февраля 2020
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