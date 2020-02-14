Как китайцы доработали кроссовер Chery Tiggo 8 для России

Новый флагман китайского бренда — Chery Tiggo 8, чье появление ожидается в марте, оснастят двухлитровым турбомотором мощностью 170 л. c. (250 Нм крутящего момента). Движку, «питающемуся» АИ-92, в пару определят вариатор.

Примечательно, что в отличие от «поднебесной» версии, «восьмерка» для наших соотечественников вместо галогеновых фар получит полностью светодиодную оптику и динамические «поворотники». Кроме того, авто будет щеголять двухцветными легкосплавными дисками особого дизайна диаметром 18 дюймов.

Из других приятных отличий Chery Tiggo 8 — бесключевой доступ, система дистанционного запуска мотора и пятая дверь с электроприводом. Не лишним в наших широтах будет зимний пакет с обогревом всего, чего можно: сидений, руля, боковых зеркал, «лобовухи» и форсунок стеклоомывателя.

Приятным дополнением можно назвать руль с регулировкой в четырёх направлениях, кожаные кресла с поясничным упором и сервоприводом и русифицированную «мультимедийку».

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», последняя оснащена 10,25-дюймовым экраном, восемью динамиками и камерой заднего вида. Ее можно интегрировать со смартфоном.