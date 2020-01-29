В России подскочили цены на все кроссоверы Haval

Паркетники Haval F7 и F7X с купеобразным силуэтом поднялись в цене на 25 000 рублей. Отныне они обойдутся в 1 474 000 и 1 574 000 рублей соответственно. Напомним, что обе модели для наших соотечественников китайцы собирают на заводе под Тулой.

Чуть меньше подскочили ценники на кроссоверы Haval H2 и H6, нарастив от 19 500 до 20 300 рублей. Теперь покупка наиболее компактного авто марки выльется в 1 128 000 рублей, а кроссовер побольше оценивается в 1 148 000.

Флагманский Haval H9 подорожал ощутимее других, прибавив 70 000 рублей. Сегодня его можно приобрести за 2 602 000 «деревянных». Кстати, внедорожник с осени, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», тоже начали производить на российских мощностях.

Стоит напомнить, что массовому росту цен на автомобили мы обязаны возросшему с 1 января утилизационному сбору. Но Haval может себе позволить переписывать прейскуранты в большую сторону: в прошедшем году марка заняла лидерскую позицию среди «поднебесных» автостроителей с продажами в 12 284 единиц (+282% относительно результатов годичной давности).