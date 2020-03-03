Первый видео тест-драйв кроссовера Chery Tiggo 8: вам шашечки или ехать

Да, как уже было сказано в нашем видеосюжете, богатое внутреннее содержание машины довольно сильно нивелируется ее ходовыми способностями и умениями.И это особенно заметно, когда водителю требуется совершить динамичный обгон. Но даже при резком нажатии на газ машина не демонстрирует прыти. Расстраивая активного рулевого неслаженной работы движка и вариатора о девяти псевдо-ступенях — его 9 псевдо-передач не поспевают за полетом водительских желаний. Увы, вариативные коробки — не лучшее решение автостроителей в сравнении с классическим «автоматом», а уж в китайском исполнении…

При этом если в вялой городской езде с меланхоличным характером авто даже на низах вполне можно мириться, то отсутствие хоть сколько нибудь внятной динамики на высоких оборотах где нибудь на скоростном шоссе сильно расстраивает. Ведь в практической плоскости это означает, что на зятяжные или просто рискованные обгоны на «Тигго 8» идти не стоит. Что, согласитесь, несколько напрягает, учитывая, что под капотом стоит 2-литровый турбированный движок мощностью в 170 лошадей.

И при всем сказанном любопытно, что главным конкурентом Chery Tiggo 8 сами китайцы считают Skoda Kodiaq, уверенные, что остальные «хавалы», «аутлендеры», «санта фе» и прочие «соренто прайм» априори нервно курят в сторонке. И, повторимся, по формальны признакам это так — «Тигго 8» делает всех и вкусной ценой, и богатством оснащения, которого у других нет в принципе или, как у кодьяка — за дополнительные деньги. Другое дело, что все европейские, японские и корейские соперники демонстрируют совсем иные ходовые качества. Так что придется выбирать — вам «шашечки» или «ехать»…