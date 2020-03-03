Первый видео тест-драйв кроссовера Chery Tiggo 8: вам шашечки или ехать

Если говорить о внешнем виде авто, то это детище маэстро Кевина Райса, известного нам по работе на Mazda и BMW, то придраться тут абсолютно не к чему. Дизайн самобытный, актуальный — авто будет выделятся в потоке. Чисто внеше — это весьма серьезный автомобиль с оправданной претензией на стиль и элегантность. Приправой к которым — толика агрессии, что для большого SUV и менталитета россиян — очень даже кстати. На дороге и заметят, и пропустят. Кстати, напористость и стремительность форм подчеркивает полностью светодиодная оптика и динамические поворотники — все абсолютно в трендах мирового автостроения.
Не к чему, по большому счету, придраться и в салоне. Элегантное и столь же стремительное торпедо, не обремененное ничем лишним: никаких азиатских выкрутасов и вычурности. Перед нами замечательный образец подражания лаконичному немецкому стилю, который в оформлении передней консоли используют сегодня чуть ли не все автопроизводители. Не придраться, одним словом. В том числе и к главному украшению салона, которое, кстати сказать, все чаще применяется даже в бюджетном сегменте — большому 10-дюймовому тачскриновому экрану мултимедийки. который, по мнению производителя, по отзывчивости и чистоте изображения.
К тому же «восьмерка», по китайской традиции, по самое некуда нашпигована опциями безопасности и комфорта — у большинства конкурентов их не будет даже за доплату. Другая фишка новинки рынка — семь мест в салоне. И тут надо сказать, что по сравнению с остальными «семиместниками», представленными у нас, Chery Tiggo 8 не только не проигрывает, но в смысле цены обходит всех. Достаточно сказать, что прайсы на ближайших конкурентов начинаются от 1 794 900 рублей (KIA Sorento Prime), а на все остальные переваливает далеко за два миллиона «деревянных». Даже ближайший соперник — GAC GS8 обойдется минимум в ₽1 898 000. Так то в этом смысле — хорошее предложение.
Кстати сказать, легкость трансформации второго и третьего ряда позволяют превратить машину в дальней поездке в собственный мотель на колесах. Или легко использовать для перевозки габаритного груза — сюда поместятся 2-метровые длинномеры, да и ширина свободного прстранства в 1,5 метра впечатляет. А в целом полностью разложенный грузовой отсек дает полезный объем почти в 2000 литров. Впрочем, о том, как это богатое хозяйство показывает себя в деле — смотрите в нашем видео тест-драйве.
Да, как уже было сказано в нашем видеосюжете, богатое внутреннее содержание машины довольно сильно нивелируется ее ходовыми способностями и умениями.И это особенно заметно, когда водителю требуется совершить динамичный обгон. Но даже при резком нажатии на газ машина не демонстрирует прыти. Расстраивая активного рулевого неслаженной работы движка и вариатора о девяти псевдо-ступенях — его 9 псевдо-передач не поспевают за полетом водительских желаний. Увы, вариативные коробки — не лучшее решение автостроителей в сравнении с классическим «автоматом», а уж в китайском исполнении…
При этом если в вялой городской езде с меланхоличным характером авто даже на низах вполне можно мириться, то отсутствие хоть сколько нибудь внятной динамики на высоких оборотах где нибудь на скоростном шоссе сильно расстраивает. Ведь в практической плоскости это означает, что на зятяжные или просто рискованные обгоны на «Тигго 8» идти не стоит. Что, согласитесь, несколько напрягает, учитывая, что под капотом стоит 2-литровый турбированный движок мощностью в 170 лошадей.
И при всем сказанном любопытно, что главным конкурентом Chery Tiggo 8 сами китайцы считают Skoda Kodiaq, уверенные, что остальные «хавалы», «аутлендеры», «санта фе» и прочие «соренто прайм» априори нервно курят в сторонке. И, повторимся, по формальны признакам это так — «Тигго 8» делает всех и вкусной ценой, и богатством оснащения, которого у других нет в принципе или, как у кодьяка — за дополнительные деньги. Другое дело, что все европейские, японские и корейские соперники демонстрируют совсем иные ходовые качества. Так что придется выбирать — вам «шашечки» или «ехать»…