За полноприводные Honda, Mazda и Subaru придется платить повышенный транспортный налог

Минпромторг обновил список моделей легковых машин, подпадающих под «налог на роскошь». Отныне в него входят кроссоверы Honda Pilot, Mazda CX-9 в комплектациях Supreme, Exclusive и Executive, а также универсал Subaru Outback с двигателями 2.5i-S и 3.6R-S в версиях Black Line и Premium и седан Subaru WRX STI Premium Sport.

Помимо «японцев», роскошными машинами, начиная с текущего времени, официально считаются внедорожники Jeep Cherokee, Grand Cherokee, Wrangler и Wrangler Unlimited, и минивэн Chrysler Pacifica.

Напомним, что владельцы «роскошных» машин — стоимостью от 3 млн. до 5 млн. рублей — должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,1 до тех пор, пока с момента выпуска машины прошло не более 3 лет.

Применение коэффициента 2 предусмотрено в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 5 до 10 млн рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 5 лет.