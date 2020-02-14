Не только лимузины: Aurus приступает к сборке мотоциклов

Отечественная марка, успевшая прославиться на весь мир своей первой моделью — представительским седаном Aurus Senat, готовит к выходу на рынок внедорожник Kommendant.

В продуктовой линейке будет красоваться еще и минивэн Arsenal. Кроме того, есть вероятность, что автостроитель порадует свои клиентов кабриолетом, построенном из «Сената».

Но, как оказалось, это еще не все. Aurus начнет производить мотоциклы. В продаже они появятся уже в 2022—2023 годах. Об этом сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью агентству ТАСС.

«Нам нужно примерно пару лет, чтобы запустить в серийное производство. — рассказал министр. — Мотоцикл гораздо проще с точки зрения запуска производства».

Отмечается, что, на радость защитников окружающей среды и адептов современных технологий, байки решено сделать исключительно электрическими. Правда, никаких технических подробностей о новинках чиновник не сообщил.

Отметим, что электробайки на сегодняшний день — настоящий мировой тренд. Так, легендарный производитель мотоциклов со 116-летней историей — Harley-Davidson — тоже перешел на «зеленые» моторы, представив в прошлом году две новые модели, работающие от батарейки. Но надо отметить, что для России внедрение электрических мотоциклов, как, собственно, и машин — идея утопическая.